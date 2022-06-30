大地酒店此次參與經濟部工業局委託設計研究院進行的「T22-設計振興地方產業計畫」，由奇岩一號主廚團隊使用北投在地小農蔬果入菜，設計出期間限定的「奇岩溫泉宴」，重現從日治時代裕仁太子訪台時的「酒樓菜」，再到台灣光復後演化的「酒家菜」，不僅復刻出過往北投的飲食文化，更承襲當時的人文精神，昇華成一道道經典佳餚，透過舌尖品味老北投的故事與滋味。

T22計畫另推出僅限量300份的「北投宴」限定禮盒，將產地直送的農產品變身為精緻美味的甜品，大地酒店並將其富有質感與特色的禮盒包裝入住房專案，搭配深度文化導覽與特色手札，讓您全方位地五感體驗北投．

大屯火山醞釀出北投的溫泉，讓北投從日治時代就受到重視與開發並成為台灣四大名泉之一。 然而「酒家文化」就是在這歷史背景中的仕紳貴族聚會衍伸發展，「酒家菜」不僅深受日本風情影響，更在時間中不停蛻變，至台灣光復後於北投自成一格。酒家菜是用以專門招待貴賓的社交料理，為展示出主人家的格調與重視，整體必須呈現出氣派非凡的排場、繁複華麗的雕花擺盤，與費工耗時的精緻料理。

大地酒店為承襲酒家文化的精神與內涵，並昇華新一代酒家菜的思維，結合在地小農用心栽培的作物，復刻並創作出十人桌席菜色：「酒家雞仔豬肚鱉」、「麻油鮑魚雞酒飯」、「蒜香魷魚螺肉鍋」、「桶柑八寶甜米糕」、「皇太子金錢火雞」等十道頂級佳餚。喚起每一位老北投人心中最深的思念，若再加上在酒家文化中不可或缺的那卡西樂團，以旋律與歌聲成為美食的最佳佐料，更能以無形的力量將用餐的氛圍推升至另一種層次。

除了「奇岩溫泉宴」使用了大量的在地小農產品，本次T22振興地方計畫也推出限量300份的「北投宴」限定禮盒，以稻米與火山咖啡為主，搭配桶柑、蜂蜜、放牧雞蛋，將產地直送的農產品，變身為各式精緻美味的烘焙點心「爆米香桃酥」、「咖啡米香抹醬」、「米穀蜂蜜桂圓酥」、「桶柑蜂蜜軟糖」、「火山咖啡柑橘水果麵包」，其中以隨野家放牧雞蛋為主角的香酥小點「蛋香杏仁酥餅」更是由大地酒店點心房主廚李建嶔創意製作。外盒則以野餐提盒概念發想，由北投文物館獨家聯名日式工藝的質感曲木盒，由台灣師傅耗時三個月手工製作，提盒由內而外從食材來源到包裝呈現，都透徹呈現出北投豐富的自然與人文資源。

大地酒店為此活動特地設計出「北投文化饗宴」住房專案，讓來到北投的旅人，不僅止於泡白磺泉跟欣賞風景，而是可以透過聆聽導覽員的詳細解說，在穿梭公園與巷弄交錯之間，用雙眼找尋出日據時代所留下的歷史痕跡，以及融合台灣生活風情後的景致；在步行之中隱隱嗅到空氣中帶有淡淡硫磺的北投味道；以雙手感受由台灣師傅手工製作「北投宴」限定禮盒的心意；更可以優惠加購品嘗「奇岩一號」限定推出的「奇岩溫泉宴」酒家菜宴席或是單點料理。透過全方位的五感體驗讓這一趟北投之行，以立體化的感官需求昇華為精神與心靈上的享受與感動。