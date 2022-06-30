民進黨立委王定宇近期確診新冠肺炎，昨在臉書發文分享自己快篩陽確診一事，並公開與立委林楚茵、莊瑞雄、許智傑3人合照畫面，僅王一人戴口罩，並稱這代表「友情勝疫情」。中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今表示，無罩近距離與確診者合照，周圍的人還是會有風險，儘量不要有這樣的行為比較好。

針對王定宇「友情勝疫情」的合影，羅一鈞表示，相信委員都很清楚國內外的口罩規定 ，針對確診者，我們還是會建議適度隔離，如果無罩、近距離合照，周圍的人還是會有風險，儘量不要有這樣的行為比較好。