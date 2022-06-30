汪小姐腫瘤很大，相對腹部空間較小，腫瘤也可能擠壓或侵犯到旁邊血管，增加切除困難度。（阮綜合醫院提供／袁庭堯高雄傳真）

在公家機構服務的47歲汪小姐2018年體檢發現胰臟尾部有顆5公分腫瘤，當時沒症狀便未積極治療，今年三月因腹脹、消化不良再度求醫，核磁共振後發現，腫瘤已擴大至8.4公分，所幸醫師透過3D立體腹腔鏡成功摘除腫瘤，術後不必作放射或化學治療，僅需定期追蹤即可。

阮綜合醫院消化系外科張德銘醫師表示，汪小姐術中取下的黏液性腫瘤檢驗，證實已有癌變，若再延遲治療，恐轉移到其他器官。汪小姐腫瘤很大，相對腹部空間較小，腫瘤也可能擠壓或侵犯到旁邊血管，增加切除困難度，若採用傳統開腹手術，會在左側肋骨下沿造成15到20公分左右的傷口，且拉長復原時間。雖然腹腔鏡手術的挑戰很高，在和汪小姐討論並作術前精密規劃後，猶決定以3D立體腹腔鏡摘除腫瘤。

手術當下透過腹腔鏡發現，腫瘤雖然未侵犯周邊的腸繫膜靜脈和動脈，不會影響腸道系統，但卻擠壓並緊緊沾黏脾臟血管無法分開，於是連同脾臟一併完整切除，雖然腫瘤有8.4公分，卻僅在患者身上留下不到6公分的切口，患者術後不必作放射或化學治療，但需密切定期追蹤。

張德銘強調，胰臟癌有「癌中之王」稱號，大部分胰臟癌無明顯症狀，有時只是食慾不振、腹脹或腹部悶痛，早期確診有困難。等到症狀明顯，有8至9成已是晚期、甚至無法手術切除。有消化方面症狀的民眾，還是要就醫，讓醫師評估，也可定期做健康檢查，若發現胰臟腫瘤，儘速和醫師討論治療計畫。

張德銘指出，在未侵犯到周邊器官或構造的情況下仍可切除根治。胰臟癌除了顧慮腫瘤體積，還要看所在位置及是否侵犯周邊構造，若是在胰臟頭部，因手術較複雜困難，以傳統開腹或達文西手術切除為多，若是在體部或尾部，則還可以選擇腹腔鏡切除。