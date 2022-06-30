隨氣溫轉熱、炎炎酷夏即將到來，悅樂旅店今年夏天帶來全新消暑旅遊提案，一次邀集全台三大名冰：「台南蜷尾家」、「台北金雞母」與「花蓮正當冰」合作，為悅樂旅店開發三款獨家專屬冰品，從雪酪、義式冰淇淋到充滿日式風情的刨冰，並於7月1日至8月31日，台中、花蓮悅樂同步推出「夏冰祭住房專案」，平日雙人房最低2,760元起，入住期間即可一次品嚐三款限定冰品，感受沁涼入心的夏日小旅行，同時還可搭配7月15日起的國旅平日(週日至週四)住宿補助，再享最高1,300元折扣。

為持續提供別具特色的旅遊體驗，悅樂旅店今年鎖定北部、東部、南部三地的代表冰品，有華人冰王美譽的台南蜷尾家、強調真材實料的花蓮正當冰，還有IG爆紅打卡名店、以精美夢幻日式刨冰聞名的台北金雞母，分別以各家自豪的製冰工藝，運用夏日當令的香甜芒果、酸香迷人的香水檸檬、黃檸檬，還有充滿莓果香氣的覆盆子，幻化出海鹽香水檸檬雪酪、芒果包種茶義式冰淇淋與芒果/覆盆子醬/糖漬黃檸檬刨冰三款冰品質地各異、風味多變的夏日限定美好滋味。

曾獲世界冰淇淋大賽亞軍殊榮，被譽為華人冰王。蜷尾家用各種豐富口味霜淇淋掀起全台散步甜食熱潮，近年進駐日本所推出的台灣茶系列冰品，更引起國內外冰品愛好者的高度關注；因此與悅樂合作也以茶為基底，運用清香甘醇的包種茶結合芒果，在醇厚果香中仍保留些許淡雅茶味，讓口感更為清爽，讓人不知不覺就能輕鬆吃完一整杯。

金雞母主廚黃泰彥曾於台中知名法式餐廳樂沐修業，結合法式甜點對食材品質的嚴謹要求、每口風味層次的變化，並運用日式刨冰作法與台灣優質食材，創造獨具特色的美味冰品。而本次為悅樂所設計的冰品以夏日芒果為基礎，搭配飽含柑橘風味的糖漬黃檸檬及手工熬製的覆盆子醬，讓刨冰也能呈現多層次豐富的味覺變化，同時還能搭配氣泡水、烈酒的有趣創意吃法。

致力推廣在地食材與無添加冰淇淋的正當冰，選用花蓮小農栽種的香水檸檬為主食材，刻意保留香水檸檬外皮的清甜芳香，並以海鹽點綴增添鹹味，以明亮飽滿的酸度、鹹味、香氣擄獲味蕾，而品牌也透過味覺教育廚房、貓中途-不再流浪…等計畫，積極傳遞理念與飲食教育。