「中友2022翻轉動漫祭」活動開幕，Viser越尊與肉肉扮演現在最紅的間諜家家酒角色-黃昏與安妮亞。（馮惠宜攝）

廣三SOGO百貨與國立自然科學博物館則百貨一樓廣場打造了「FUM鬧_恐龍島」，要讓恐龍迷們身歷其境打卡。（廣三SOGO提供／馮惠宜台中傳真）

新光三越台中店攜手東映動畫重現「七龍珠快閃店」。（新光三越提供／馮惠宜台中傳真）

台中大里軟體園區引進「異想新樂園」打造出大型玩偶氣球、模型及拍照背板，讓小朋友一踏入就玩到瘋！（大里軟體園區提供／馮惠宜台中傳真）

雖然台中地區疫情仍在高原期震盪，迎接7月暑假來臨，中台灣各百貨為揮別5月以來人氣急凍窘境，紛紛鎖定年輕學子推出暑假檔活動，中友百貨舉辦「中友2022翻轉動漫祭」，廣三SOGO推出「FUN鬧_恐龍島」一系列活動，而台中軟體園區「Dali Art藝術廣場」則推出佔地3000坪室內主題樂園「異想新樂園」。

「中友2022翻轉動漫祭」即日起至7月18日於台中中友百貨C棟13F登場，現場佈置了超人氣動漫「SPY×FAMILY間諜家家酒」、「鬼滅之刃」、「東京復仇者」、「戀上換裝娃娃」、「天竺鼠車車」等超夯13大造景，讓動漫迷身歷其境拍個過癮，活動期間還有超人氣Coser「越尊Tsun」、「肉肉Neneko」直播開箱。

而財團法人廣三文教公益基金會、廣三SOGO百貨與國立自然科學博物館則自7月1日起到8月28日在一樓廣場打造了「FUM鬧_恐龍島」，暴龍、三角龍及劍龍等超大恐龍紛紛現身，並設置一處「恐龍候車亭」，期間還將舉辦「恐龍大遊行祭典活動」，要讓恐龍迷們宛如走進侏儸紀時代，再掀打卡熱潮。

新光三越台中店則是重現「七龍珠快閃店」，以七龍珠Z為主軸，設置「天下第一武道會」，以及神龍現身場景、達爾、普烏的1：1等身大公仔，此外，會場內也特別佈置今年夏天即將上映七龍珠系列全新電影「七龍珠超：超級英雄」拍照區及劇照展示。

台中大里軟體園區在暑假期間設置佔地3000坪室內主題樂園「異想新樂園」，一次囊括家喻戶曉的熱門卡通動畫角色，打造「卡通大明星 6大氣球主題夢」，有大型玩偶氣球、模型及拍照背板，讓小朋友一踏入就玩到瘋！