林園一名68歲李姓婦人接到一位自稱是新北市板橋分局員警電話，對方說她的健保卡被人盜用，積欠新台幣4萬多元，最後要求婦人至銀行匯款新台幣15萬元，銀行行員發覺有異請林園派出所員警到場向她解釋這是詐騙手法，老婦一聽才放下心，忍不住在銀行裡哭了出來，大家也趕緊安慰她「沒被騙就好！」

林園分局林園派出所警員23日接獲某銀行通報疑似有詐騙案，現場一名68歲的李姓婦人表示，自己接到自稱是新北市板橋分局員警的電話，指她在新北市板橋某醫院積欠健保費4萬700元，過程中還轉接到檢察官，又說她涉及另一件吸金案，要老婦匯15萬以示證明與吸金案無關，否則準備要羈押她1年6個月。

李姓婦人嚇得趕緊跑到銀行匯款，所幸在機警行員注意下，阻止並通知警方，員警一聽就知道是詐騙，不僅接過詐騙集團的電話，並一一向婦人解釋「那是假的啦！」確認自己沒有積欠費用後，李婦一度哽咽哭了出來，大家也趕緊安慰她「錢沒被騙就好！」，所幸在員警及銀行聯手下，保住辛苦血汗錢。