長榮航太於美國波音公司在洛杉磯舉辦「2022年度績優供應商(2022 Supplier of the Year Awards)」頒獎典禮中，以嶄新科技和技術，克服各種挑戰並成為波音供應鏈(Boeing Supply Chain)的重要供應商夥伴，獲頒「開拓者(Pathfinder)」獎項肯定，象徵長榮航太的強大維修及製造實力獲得原廠高度肯定，實至名歸。

波音公司在全球150個國家總計約有11000家供應鏈廠商，自2020年開始從各領域的佼佼者中遴選年度優良廠商，始能成為年度重要供應商夥伴；獎項分別有「供應商多樣性(Supplier Diversity)」、「卓越成就(Outstanding Performance)」、「同盟(Alliance)」、「開拓者(Pathfinder)」、「供應商辨識度(Supper Chain Visibility)」、「合作(Collaboration)」、「永續經營(Sustainability)」、「風險管理(Risk Management)」、「支援及服務(Support ＆ Service)」等9項類別，本次頒獎典禮共有9家供應商榮獲殊榮，長榮航太能在供應鏈品質、責任、健康及實踐波音對全球領先永續的承諾下，積極管理獲得高度肯定與認可，才能在廣大的業界中脫穎而出。

長榮航太副總經理謝新文表示：我們秉持著「挑戰、創新、團隊」及「安全第一，品質至上」的精神，堅持提供高水準的全球服務品質，此次很榮幸獲得波音公司的肯定，特別感謝生產線團隊成員及合作夥伴，共同成就卓越、效率及品保，讓長榮航太成為波音公司強而有力且值得信賴的供應商。

波音全球服務系統零件銷售供應鏈副總裁暨董事William Ampofo表示：獲獎的供應商在充滿挑戰的市場環境，為了力求生存，度過了令人難忘的一年，在高標準品質的把關之下，皆有優異的表現，秉持專注卓越、品質、信賴度的維持，讓我們繼續贏得全世界的信任。

隨著疫情趨緩與各國邊境解封，長榮航太看好未來航機維修成長動能，主要將著眼於貨機航空公司需求強勁帶動整體維修量增加、客機客戶對於疫後恢復運能的維修需求準備、解封機維修需求等三大面向的市場。在製造方面則看好貨機需求強勁帶動機體訂單量增加、客機恢復運能的新機需求帶動短中期引擎及機體訂單、客機改貨機市場熱絡的訂單需求，以及新增引擎及機體開發中合約訂單需求。

長榮航太為波音公司之商業飛機(Commercial Airplanes BCA)及全球服務(Global Service BGS) 飛機主結構件的重要供應者，提供各種機型零組件的全製程服務。隨著全球疫情逐漸趨穩，飛機製造商預測2023年市場需求將可恢復到2019年的榮景，未來10年航空市場將交付約1萬9千架全新商用飛機，20年後的數量可望高達4萬3千架，長榮航太未來佈局將積極爭取新機型相關業務，為公司注入穩定的成長動能。