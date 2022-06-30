迎接暑假到來，北水處表示，自來水園區「水鄉庭園」戶外戲水區7月2日將開放，今年以「今夏瘋玩水」為主題，並有兒童溜滑梯、各式水柱等設施，還連續兩日「免費入園」，邀大小朋友玩水趣。

為滿足民眾迫不及待想出門消暑玩水的期待，北水處表示， 7月2日即將開放自來水園區「水鄉庭園」戶外戲水區，並提供連續兩日，7月2日至7月3日「免費入園」期間限定優惠，宣告回歸水樂園行列。

北水處表示，自來水園區今年以「今夏瘋玩水」為主題，園區水鄉庭園內設置有兒童溜滑梯、各式水柱、水瀑等清涼遊戲設施，也將在7月2日上午10時，準備趣味表演、有獎徵答、申辦水費電子帳單送好禮等活動，歡迎爸媽帶小朋友一起戲水同樂，度過夏日消暑時光。

考量民眾仍對疫情有疑慮，北水處指出，自來水園區將落實防疫措施，如量測體溫、提供酒精消毒、加強清消頻率、定時水質檢測、員工自主健康管理等，園區出入口更設置即時人流顯示器，可同步於官網查看，如逾500人將暫停開放進入戲水區，以符合社交安全距離。