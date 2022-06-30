有些人為了獲得關注，會用各種方式吸引他人目光，但有的人自然散發誘人魅力，一舉一動都會成為焦點。占星家艾許（Lauren Ash）近日在網站《Best Life》分享最有魅力的星座前6名，他們不靠顏值吸引別人，而是運用智慧及幽默的說話方式，讓人忍不住想靠近他們，其中第一名的天秤座更是像擁有控制人心的魔力。

第6名、金牛座

金牛座個性固執是眾所皆知的事情，看似古板的他們，其實也有浪漫的一面，金牛座的守護星是金星，促使他們不僅感性又爛漫，這也是金牛座誘人的地方，他們會為愛人準備燭光晚餐、玫瑰花束等，或是趁假日帶愛人到海灘散步，一邊喝著咖啡一邊欣賞夕陽，在交往過程中極力創造浪漫氛圍。

第5名、摩羯座

摩羯座性格拘謹又嚴肅，不過一旦投入感情後，他們就會盡全力做到最好，把自己打造成完美情人，讓伴侶深深為自己著迷，另外，摩羯座非常有自信，舉手投足間都散發迷人魅力，知道如何在感情中握有主導權，把伴侶照顧得服服貼貼，而且一句怨言也沒有。

第4名、天蠍座

天蠍座給人神秘的印象，而且愛恨分明，讓人不由自主的被吸引，對於他們而言，愛情可說是生活中重要的養分，一旦談了戀愛，他們就會付出一切，不過與天蠍座交往時要注意，雖然他們的神祕感令人著迷，但天蠍座的忌妒心強，而且有控制慾，交往前一定要評估自己是否能接受，免得事後為此不斷爭吵。

第3名、雙子座

雙子座非常善於交際，而且說話很幽默，可說是12星座中最有趣的一個，活潑又愛交朋友的個性，讓他們無論到什麼場合，總是會有人主動來搭話，而且雙子座在交談時，知道如何用笑容與讚美來吸引別人，最重要的是，他們的誇讚方式恰如其分，不會讓人覺得過於阿諛奉承，這也成為雙子座誘人的原因。

第2名、牡羊座

牡羊座個性大膽，而且做事很衝，只要有想要的東西，他們就會極力追求，對於喜歡的人也是如此，一旦有了心儀對象，他們絕對不會隱藏，而是大膽示愛，追愛方式都非常浮誇，例如為心儀對象準備奢華約會、驚喜禮物或鮮花，這種瘋狂的態度也成為他們迷人的魅力，最終對方都會忍不住答應交往。

第1名、天秤座

天秤座不僅善於傾聽，而且也很健談，非常會看場合說話，懂得如何讓別人對自己敞開心扉，無論對方再怎麼害羞，天秤座就是有辦法讓對方吐露心聲，他們天生就很有魅力，而且聰明又有趣，靠著智慧和魅力就能誘惑任何人，但他們並非刻意這麼做，而是自然散發出來的魅力，天生就有的本領。