王雙寬最大幅的廟宇創作《百廟之王─新港奉天宮》在耐斯百貨展出。（廖素慧攝）

新港奉天宮水噹噹義工團製作《新港奉天宮元宵遶境公仔行列》。（廖素慧攝）

《新港奉天宮元宵遶境公仔行列》栩栩如生。（廖素慧攝）

《新港奉天宮元宵遶境公仔行列》手工刺繡。（廖素慧攝）

《新港奉天宮元宵遶境公仔行列》刺繡精美。（廖素慧攝）

新港奉天宮即日起在嘉義耐斯百貨首次對外展出已故油畫工筆名家王雙寬最大幅的廟宇創作《百廟之王─新港奉天宮》，還有義工們耗費18個月純手工製作的《元宵遶境公仔行列》，栩栩如生，精巧吸睛。

新港奉天宮董事長何達煌表示，奉天宮曾因地震受損而進行古蹟修護工程，當時創作「台灣百廟」系列的王雙寬老師特別到新港2次，觀賞奉天宮的彩繪、剪粘、交趾陶等工藝，提及想以「新港奉天宮」為主題創作。

何達煌很認同王雙寬從藝術的視角來關切對在地宮廟與藝術文化，特地到台中拜訪，進而促成了這幅極有代表性的創作《百廟之王─新港奉天宮》，這次到耐斯百貨公司6樓展出是首次對外展覽，將媽祖文化分享給更多人。

展品還有《新港奉天宮元宵遶境公仔行列》，是「奉天宮水噹噹義工團」江婉寧、巫淑瑛、林仁德及陳美玉夫妻、陳嘉容及林麗美夫妻、已故黃萃琴、楊敬敏、蔡幸娟等義工們合力完成。

林仁德說，他們對裁剪、布料、縫製、刺繡、木工等工藝都是門外漢，不懂就問，邊摸索邊做，仿真比例，製作出報馬仔、12執士、哨角隊、千里眼及順風耳將軍、頭旗、陣頭、涼傘、大轎、日月扇等媽祖遶境的陣容，過程如有神助。

楊敬敏說，2019年籌畫後，大家分工合作，純手工製作了18個月才完成，過程中有夥伴經歷了病痛，仍堅持不懈，能共同完成這件作品實在很感動。

現場也有媽祖神轎、神袍、竹椅、獅鈕三獸足香爐、蓮瓣螭虎燭台、百年北管「舞鳳軒」繡旗等文物，展至8月14日，展覽期間有集章送媽祖小文物、卡友獨家來店禮等活動。