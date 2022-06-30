台灣已步入高齡社會，尤其又因為醫學進步，平均壽命被拉長了，如何逆齡生長成為步入新世代功課；想要好好享受新生活篇章，擺脫活力衰退、面有菜色，保持充沛精力和清晰思緒就是開啟新生活的活力金鑰。善待自己從注重保養開始，掌握撫平歲月痕跡的關鍵，NMN已成為新興最夯的保健新寵兒。

NAD+廣泛存在於人體細胞內，參與多種的生物反應，為最重要的修復原料，隨著年齡增長，身體因為暴露在不良環境中，接觸氧化反應或醣化反應，自主產生的NAD+會斷崖式的流失，因此必須透過補充它的前驅物質「菸鹼醯胺單核苷酸（NMN）」，才能達到與時間背道而行的目的。NMN掌管了人體一半以上的代謝活動，同時產生再生能量來源，促進健康、增強體力，不少國際富豪體驗過NMN的逆齡續航力後，紛紛解囊大手筆入駐投資。現在又有更新研究指出，NMN越早開始攝取，就能越早開始重啟活力之鑰！

LAC酵母NMN讓年齡只是數字，輕鬆重啟活力之鑰。(圖/業者提供)

根據研究指出，天然食物裡的NMN含量很有限，無法滿足人體需求量，因此建議可以透過保健食品來攝取。從日本進口的LAC酵母NMN粉末每份含有高單位450毫克，天天享用，讓身體像電池充飽電一樣，高劑量一次充飽充滿，樂享青春活力永保精力充沛，天天思緒靈活清晰，讓年齡只是數字。LAC酵母NMN採用粉末劑型更適合全年齡層食用，特別是熟齡長輩，粉末劑型吞嚥安全，再者，相較於傳統膠囊或錠劑，需要配水服用經過消化溶解，才能釋出營養，間接地影響吸收效率。LAC來自新加坡保健食品大廠，成份來源安心，不含防腐劑、人工色素，茹素也可以安心服用。

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