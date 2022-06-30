七月四日美國國慶日，在美國各地會舉辦許多活動，包含煙火秀、花車遊行、野餐、節慶遊行及音樂會等來歡慶別具意義的這一天。開展餐飲集團旗下三大美式餐飲品牌－TGI FRIDAYS、Texas Roadhouse德州鮮切牛排、及LillA分別推出碳烤豬肋排優惠、牛排半價與美式熱狗堡組合餐。超狂優惠邀請民眾到美式餐廳吃好料，體驗輕鬆愉悅地的美式用餐氛圍，一同歡慶美國國慶。

TGI FRIDAYS於7/3日與7/4日連續兩天，分別推出【點肋眼牛排，招待半份炭烤豬肋排】及【炭烤豬肋排買一送一】活動，於全台15間餐廳快閃限定。七月三日，內用點購肋眼牛排，即送價值690元半份炭烤豬肋排；七月四日美國國慶當日，內用點購炭烤豬肋排，享買一送一優惠。今年，就用大家最喜愛的FRIDAYS炭烤豬肋排力邀客人相揪來慶祝歡樂的時光！

Roadhouse德州鮮切牛排7/4(一)推出【肋眼牛排半價優惠】及【生啤酒、瑪格麗特及單杯精選葡萄酒買一送一】雙優惠，凡來店內用點購12oz.肋眼牛排(搭配指定單一配菜)享半價優惠，價值1700元的肋眼牛排，不到千元的價格就能輕鬆品嚐。另酒類飲品包含生啤酒、瑪格麗特、及單杯精選葡萄酒當天享買一送一。

第一年加入這場同歡盛事的現代美式餐廳LillA，將歡慶的氛圍提前至整個周末，邀請民眾在炎炎夏日來到充滿南加州活力風情的環境中，享用一頓專屬的美味套餐。7/1日至7/3日(連續三天推出美國國慶限定「街頭熱狗組合餐」，香噴噴的熱狗堡，配上沁涼啤酒或150ml生飲葡萄酒，敲響美好周末的開始。

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