饗賓餐旅集團舉辦第一屆「想藝饗餐服大賽」，首次即選在醒吾科大熱鬧登場，總經理陳毅航大大讚許醒吾科大提供的優質設備及人員協助，同時勉勵饗賓夥伴們，可以重新激起對於餐飲、料理及服務的熱情，一起努力提升餐飲人素養、改善餐飲業，讓台灣因為饗賓更美好。

陳毅航表示，這次「想藝饗餐服大賽」主要的動機是要饗賓的夥伴，重新回到對於料理及服務的初衷，回歸本質最重視的是料理跟服務，以及想要做好料理跟服務的熱誠，激勵大家創新及創意，追求更卓越的料理及更好的服務熱誠。

醒吾科大餐旅管理系老師譚得祥，歡迎饗賓夥伴來醒吾科大舉辦這次活動來好好玩一玩，大顯身手展現創意菜色。(醒吾科大提供)

饗賓餐旅總經理陳毅航，到每組參賽夥伴的料理檯邊，瞭解料理過程並為他們加油打氣。(醒吾科大提供)

「想藝饗餐服大賽」連續兩天在醒吾科技大學舉行，評分標準除了專業面上的口味、刀工、擺盤跟服務以外，最重視的是大家表達出來的熱誠跟創新的能量，打造美食天堂。醒吾科大餐旅管理系老師譚得祥，竭誠歡迎饗賓夥伴來醒吾科大舉辦這次活動，並利用這次活動開心進入校園來好好玩一玩，大顯身手展現創意菜色。

饗賓餐旅總經理陳毅航（右二），與資深廚師們嚴謹評分中。(醒吾科大提供)

醒吾科大餐旅系同學對於協助餐服比賽等相關活動，已有多次經驗，所以在時間的掌控、流程動線、餐廚現場協助等部分，都能有條不紊，讓比賽活動進行非常順暢。同學們也可以從業界舉辦的競賽中，觀摩參賽者的廚藝並吸取更多實務經驗。

外場桌邊服務比賽，由服務人員說明三道創意菜色的緣由及搭配果醋後的口感，評審依服務人員的口條、儀態及應變能力進行評分。(醒吾科大提供)

展示台上的創意料理及命名，感受到參賽者們滿滿的熱情與巧思。(醒吾科大提供)

陳毅航更激勵饗賓夥伴們：「最美味的料理跟最好的服務，就是有愛、有榮譽感的料理跟服務，這次獲選的作品，將選入饗賓品牌菜單中，推薦給饗賓的客人。獲選的菜色將由研發夥伴命名並公布夥伴姓名，讓夥伴們可以充滿愛與榮耀的與家人朋友分享。」請大家盡情發揮，把對料理的熱愛及身為料理人的榮耀跟熱情展現出來。

醒吾科大餐旅系同學有條不紊的協助參賽者，讓比賽活動進行非常順暢。(醒吾科大提供)

陳毅航對醒吾科大觀光餐旅大樓媲美五星級飯店設備大為讚賞，他並表示：「與醒吾合作非常開心，在合作過程中看到醒吾有非常好的人才跟設備，對於餐飲專業教育也有長期的規劃跟發展。未來在與醒吾長期合作上一定會成為非常好、非常緊密的合作夥伴。」

饗賓餐旅集團由知名老牌福利川菜體系轉型創設，2002年成立至今，目前共有8個品牌55家門市。有「饗食天堂」、「果然匯蔬食宴」、「饗饗InParadise」、「旭集 和食集錦」、「小福利 火鍋會所」、「開飯川食堂」、「饗泰多」、「真珠 台灣家味」，集團2021年營業額達36.8億，員工數共有2,900人，在台灣餐飲業佔有一席之地，是具有開放文化的多品牌連鎖餐飲企業。