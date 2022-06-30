今天出現兩筆較受關注交易，老鷹與馬刺達成5換1操作，穆雷(Dejounte Murray)和賈林納利(Danilo Gallinari)互換東家，另外金塊與巫師談妥2換2交易案，巫師史密斯(Ish Smith)成為籌碼之一，據沃洛納斯基(Adrian Wojnarowski)報導此交易已正式完成，金塊將成史密斯生涯第13支球隊，這創下了聯盟歷史新紀錄！

Denver is now home number 13 for Ish Smith 😱



This sets a new record for MOST TEAMS by one player in NBA history 🔥 pic.twitter.com/tP1OutaozP — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) June 29, 2022

金塊與巫師進行交易，前者送出莫里斯(Monte Morris)、巴頓(Will Barton)，換來射手波普(Kentavious Caldwell-Pope)和史密斯，這也讓史密斯成為一大焦點，因為金塊會是他NBA生涯第13隊，他2010年進入聯盟後陸續效力過火箭、灰熊、勇士、魔術、公鹿、太陽、雷霆、76人、鵜鶘、活塞、黃蜂以及巫師。

今年33歲的史密斯2010年在選秀會落選，之後被火箭看上加入聯盟，2011年他被交易至灰熊，卻自此展開「浪人之旅」，其中待最久的球隊是活塞，但也僅從2016待到2019年，不過能長年留在這個競爭激烈的聯盟仍相當不容易，史密斯生涯數據是6.3分2.2籃板3.8助攻，2015年在76人砍下生涯最高的14.7分。