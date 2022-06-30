新竹市政府今天宣布，今年7月至12月竹市公有市場、果菜市場攤位租金減半，副市長沈慧虹今天特別到新竹果菜市場關心攤商。（陳育賢攝）

疫情衝擊民生，加上通膨影響，各行各業大多都苦哈哈，繼去年因三級警戒，民生消費盪到谷底，新竹市政府體恤公有市場攤商，給予3個月的租金全免優惠紓困後，市府今天再宣布，今年7月至12月竹市公有市場、果菜市場攤位租金減半，近2000名攤商受惠。

副市長沈慧虹今天至新竹果菜市場關心攤商，感謝大家落實防疫，疫情期間供應大新竹地區蔬果農產充足無虞，是大新竹地區民生供應最重要不可或缺的一環。

她表示，感謝市場攤商全力配合各項防疫管制措施，包含實聯制、分流及單一出處口管制等，部分攤商及工作人員本身也確診，非常辛苦，因此市府決議減半收取攤位使用費，盼協助做生意的攤商朋友共度難關。

沈慧虹指出，每天清晨2點多，當天空還一片漆黑，攤商就在人聲鼎沸的果菜市場內辛勤工作，在大家努力下，新竹最大的蔬果買賣市場，隨著黎明來臨展現出一片生意盎然的朝氣。

她強調，不管市民、店家今天要煮什麼菜，新竹果菜市場應有盡有，品質絕對保證，價格也相當公道，感謝果菜市場攤商協力合作，順利度過疫情最嚴峻的時刻。

產發處指出，市府持續致力新竹果菜市場環境的維護及優化，近期完成建築物耐震補強、周邊人行友善環境改善工程、建築物外觀美化、廁所改建，及建築物漏水修繕及設施改善工程，後續將持續關心農產運銷公司各項營運管理及設施改善，希望能帶給市民更安全的購物空間。

此外，市府近年陸續推動各公有市場設施改善及轉型活化作業，如東門市場整修暨耐震補強工程、南門市場耐震補強及新竹市公有零售市場設施改善工程，北門市場新建物預計今年底完成主體建物，未來將持續改善市場軟、硬體設施，並進行營業活化，讓市民更願意走進傳統市場消費，也讓攤商有更優質的營業環境。