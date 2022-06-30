有「雷虎英雄」之稱的退將羅化平今年5月入住三總加護病房，妻子疑違反防疫規定天天探病還飆罵護理師，如今調查報告出爐，當事護理師無報案意願。對此，民進黨立委洪申翰今（30日）批評，調查報告中台北市政府完全沒有針對是否天天探病、是否違反《傳染病防治法》的部分進一步的調查，北市府調查不要做半套。

調查報告指出，飆罵事件發生於5月15日、5月19日，衛福部函請台北市政府衛生局針對退將夫人拒快篩、PCR闖三總加護病房、失控飆罵護理師一案查明妥處。

三總回覆北市衛生局，病人家屬9時58分一進門就很生氣用手一邊比一邊大聲指責，內容包含不雅詞彙，並不斷表示她提早到卻不讓她進來，大聲指責時間持續15分鐘，且12時43分再次大聲指責護理師。

洪申翰表示，雖然當事護理師無報案意願，但醫療暴力的防範須對病人全面教育，刻不容緩。調查報告中台北市政府完全沒有針對是否天天探病、是否違反《傳染病防治法》的部分有進一步的調查。

此外，醫療暴力事件層出不窮，5月22日即發生新店耕莘急診有病患家屬對護理人員咆哮恐嚇，如果不罰，根本不會使人心生警惕！兩起事件的共同點都是護理師基於院方聲譽和照護病人的良善之心而不願意對病人家屬提告或循既有管道報案。

洪申翰感嘆，這顯示了面對醫療暴力事件，醫護的無奈很多時候只能往自己肚子裡吞，或忍一時風平浪靜，令人相當心疼。疫情延燒至今，許多醫護面臨極大的職場壓力，呼籲衛福部、各大醫療院所及各地方縣市政府衛生局，必須加強對病人（含家屬）教育「醫療暴力零容忍」！尤其是三軍總醫院，依據勞動部去年勞檢結果，三軍總醫院早已被列為限期改善的院所之一。

另外，洪申翰也強調，整份調查報告中，完全看不出來台北市政府衛生局有針對退將夫人疑似違反《傳染病防治法》進行「探病、拒快篩PCR」的調查。「調查只做半套，這算什麼？」報告中衛生局只是轉述三總院方的說法，並無實地訪查或約談當事人詳加訪問。

洪申翰提到，即便護理師針對醫療暴力問題善意不報案，但針對是否違反防疫規定、是否需要進一步開罰的部分仍屬台北市政府衛生局職權，相關調查不能讓事情草草帶過，必須完整調查。