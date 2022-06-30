美系外資針對手機產業出具最新研究報告，點出宏達電(2498)推出首款內嵌元宇宙應用的智慧型手機Desire 22 Pro，顯示出消費者對智慧手機硬體規格升級越來越不感興趣，反倒會被軟體、新應用等等吸引，故也釋出最新的個股買賣名單，只是，外資認為，就宏達電Desire 22 Pro來說，在硬體規格上市場上相似的競品上，售價都更具競爭力。

美系外資表示，宏達電在6月28日推出新款智慧型手機Desire 22 Pro，主打內嵌元宇宙應用，售價約美金403元(台灣售價11990元)，將針對台灣、歐洲和日本市場販售。

美系外資表示，消費者對智慧手機硬體規格升級越來越不感興趣，但會被軟體、新技術、元宇宙等吸引，換言之，在智慧型零組件個股中，更青睞軟體以及前端市場的半導體，故喊買中科創達、虹軟科技、立訊精密、威爾半導體、江蘇卓勝微、聞泰科技；賣出名單為舜宇光學、大立光(3008)。

美系外資表示，宏達電在Desire 22 Pro預載多款VIVERSE元宇宙相關應用，只要登入VIVERSE後也可進行數位資產交易，還可以建立虛擬分身的VIVE Avatar，可讓使用者在VIVERSE的不同場域中使用虛擬分身，宏達電盼藉此放大其虛擬世界的潛在用戶。

美系外資表示，宏達電本次也推出Desire 22 Pro和Vive Flow綑綁銷售，該組合售價為790美元，相較單買Vive Flow便宜13%。只是，外資也點出，宏達電的Desire 22 Pro 採用高通驍龍695晶片組，8GB+128GB存儲，相較市場上使用相同晶片組和類似存儲的其他型號，Desire 22 Pro貴出更多，例如Realme V25售價為298美元、比宏達電便宜26%；12GB+256GB的存儲容量方面，小米紅米Note 11E Pro售價283美元、比宏達電便宜30%%，8GB+128GB存儲容量的榮耀X30售價253美、更是便宜37%。