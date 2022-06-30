為支持藝文產業，文化部與OPENTIX兩廳院文化生活合作推出「OPENTIX紅利點數」藝文消費回饋機制，7月1日正式上線，在OPENTIX平台上符合「首次參與」、「二次消費」、「跨域消費」的消費者，均可獲贈紅利點數，可用於看表演、電影、展覽、聽講座、文創商品等折抵。

文化部政務次長李靜慧代表文化部長李永得出席記者會，她表示，過去兩年受到疫情影響，藝文產業受到衝擊，也因為衝擊而衍生出一套藝FUN券模式。

李靜慧表示，從推動藝FUN券可看見，有時候政府部門投入一點母金，可帶動整個產業消費的成長，「所以用這樣的小小想法，在今年台北國際書展，我們也推出了購書抵用券，後來看到媒體評價，大概就是有史以來那個場域裡面大家買書買到非常愉悅，那種快樂不是只有我們出版社，因為我覺得對我們出版社的朋友來講，他在現場看到有非常多讀者在疫情當中，還是願意進場買一本書，這個交易之間的互動，以及對書的喜愛的那種興奮，在那個場域發酵出來愉悅的感覺，我自己覺得蠻感動。」

也因此，從藝FUN券到購書抵用券，李靜慧表示，希望延續這樣的模式，「所以過去我們和OPENTIX一直討論，我們藝FUN券要結束之前，我們就訂好，一樣由文化部來準備一部分類似母金的概念，我們把它轉換成點數，希望讓大家持續用這個點數繼續來享受藝文生活。」

李靜慧表示，藝FUN券有200多萬的下載數，再轉到OPENTIX，原本規劃估計10萬、20萬、30萬，「想說要有點目標，我們就擬定30萬，預算匡好，和OPENTIX談好，結果沒有想到一個禮拜、兩個禮拜，瞬間秒殺，30萬的名額大家都非常踴躍，其實我剛講的就是那個愉悅的感覺，所以那時候OPENTIX來和部長回報，部長說馬上追加到50萬，所以目前我們已經有50萬個民眾勾選他願意持續用這樣的小小的，說實在一百點並不多，他和藝FUN券600元有點差距，可是我覺得他就是引燃了，我們這麼多的朋友他有心用這個方式持續支持整個藝文產業，我們真的非常珍惜這樣的一份心。」