中國醫藥大學董事長蔡長海允諾將提升為恭醫院醫療量能。（謝明俊攝）

中國醫藥大學全體董事會成員全員到齊參加啟動儀式。（謝明俊攝）

頭份為恭醫院卸任院陳振文在職前後6年。（謝明俊攝）

頭份為恭醫院新任院長李文源。（謝明俊攝）

頭份為恭醫院及中國醫藥大學策略聯盟30日正式啟動。（謝明俊攝）

苗栗縣頭份市為恭醫院在老董事長林佾廷一手創建經營38年後，邁出重要轉型腳步，在多方洽談尋找合作夥伴，最後與中國醫藥大學達成策略聯盟協議，並在30日舉行啟動儀式，由林佾廷及中醫大董事長蔡長海共同主持，苗栗縣長徐耀昌等到場見證，新任為恭醫院院長李文源也從原任院長陳振文手上正式接棒，將全力提昇為恭醫院醫療品質。

頭份市為恭醫院前身為礦工醫院頭份分院，由老董事長林佾廷創建於1984年，是苗栗縣中港溪地區最主要的區域醫院，為了要有效提昇醫院醫療水準，服務苗栗鄉親，林佾廷近年來積極尋找合作醫院，曾經接洽過榮總、三總等醫院，但都因屬公立醫院，無法提供合作，最後找到中國醫藥大學，才完成策略聯盟協議，讓為恭醫院展開轉型升級的第1步。

雙方經同意共組策略聯盟後，30日舉行啟動儀式，由林佾廷及蔡長海共同主持，苗栗縣長徐耀昌、立委徐志榮、陳超明、苗栗縣議長鍾東錦、頭份市羅雪珠、竹南鎮長方進興等到場觀禮見證。其中，立委徐志榮因確診新冠肺炎，剛完成居家照護程序出關。

兩家醫院展開策略聯盟後，為恭醫院原任院長陳振文卸任，交由中國醫藥大學附設醫院台北分院院長李文源接任，李文源是國內神經外科權威，曾獲台灣醫療奉廚獎，臨床及實務經驗豐富，李文源表示，他接任後首要加強的是為恭醫院急診處置能量，強化癌症治療等，並強化神經外科、大腸直腸外科、骨科、脊椎外科、心臟血管外科、整形外科、胸腔外科、血液腫瘤科、眼科等16科專科照護，並陸續引進40多位優秀專科醫師加入為恭陣容，8月後將會成立中醫部，將中國醫藥大學最具特色之中醫團隊帶至苗栗。

苗栗縣長徐耀昌致辭時表示，期盼中國醫藥大學的加入後，能夠提升苗栗醫療服務與品質，降低縣民跨區就醫之情況，同時避免讓鄉親因就醫需舟車勞頓之苦。