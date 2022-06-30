市場研究機構TrendForce指出，受到俄烏戰爭、高通膨以及中國防疫封控影響，導致終端需求持續疲弱，品牌開始減少第二季液晶監視器面板的採購量，預估第二季液晶監視器面板出貨量為4,250萬片，季減11.3％。

TrendForce分析，品牌在2022年初設定了相當高的出貨目標，加上2021年液晶監視器面板缺貨問題影響，刺激品牌在第一季超額購買面板作為出貨準備。在品牌強勁的需求帶動下，液晶監視器面板在第一季出貨達到4,790萬片，年增20％，刷新自2012年以來的同期新高。

然而，在今年二月國際政經局勢改變之下，消費機種市場降溫，品牌陸續下修液晶監視器的出貨目標，同步調降面板的採購量。面對全球各大央行升息，以及經濟成長放緩，企業在資本支出上也開始謹慎，使商務型液晶監視器的需求也有所減緩。在品牌過去超額備貨，消費與商務需求卻逐步降溫的情形下，庫存問題也開始浮現，整體市場轉向供過於求。

除此之外，今年上半年航運與塞港逐漸舒緩，原本仍運送在途與堆積在港口的液晶監視器整機陸續進到通路商手中，使得通路庫存急遽上升。面臨液晶監視器整機與面板高庫存的雙重壓力，品牌被迫減少下半年的面板採購量。因此，TrendForce預估，第三季液晶監視器面板出貨量將持續下滑至3,780萬片，季減11.2％，第四季則有機會受品牌年底衝刺銷量而小幅回升至3,880萬片，季增2.8％，預估全年出貨量則來到1.67億片，年減3.6％。