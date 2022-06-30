針對恩恩案，中央要求新北市政府提出調查報告，但有政論節目認為市府一定會欺騙、說謊，恩恩爸爸也不相信市府會提供完整報告，打算加速提出法律訴訟，新北市衛生局長陳潤秋表示，衛福部要新北提出檢討報告，我們整理好會回覆給指揮中心，對於恩恩爸爸提告予以尊重。

衛生局補充，28日下午收到中央疫情指揮中心來函，要求提供該確診病例的就醫過程調查報告，衛生局會將個案通報、就醫過程的相關時序、處置進行等相關資料整理後函覆指揮中心。