「300億元中央擴大租金補貼專案」明天起開放申請，但不少租房族仍保持觀望態度。民眾黨立委張其祿表示，蔡政府以「大普惠」名義執行300億擴大租金補貼，看似積極協助無房族解決租房財務壓力，實則是蔡政府上任六年以來「房市三箭」無效跳票後的欲蓋彌彰，更可能造成我國財政上的「飲鴆止渴」。

張其祿指出，國內大多數房東長期以自用住宅的名義申報相關的稅賦，不願讓租房情形曝光，因此房客難以片面以提供租賃契約影本申請補助；政府以提供補助讓房客申請，看似「普惠」，實則是便宜行事。而若300億擴大補貼政策一過或後續預算未達，受補助租客可能面臨，因補助限縮所導致的「補貼資源競奪」及「房租回漲現實」的兩難局面。

張其祿認為，300億擴大租金補貼專案看似普惠民眾，實際上若效益無法確實到達目標族群、難以確實把關成效，補貼政策與能「永續利用」的社宅相比效益難以回收，財政上「寅食卯糧」外，更因為資源錯置，讓建置社宅、提高公宅比率達成時程往後延，居住正義不能實現問題延燒更久，房價可能越疊越高，租金漲價雪球也越滾越大。

張其祿說，政府有經費，應該立即挹注資源「加快租屋市場透明化」且 「加速社會住宅興建」，提高「社會住宅總量占全體住宅百分比」，才能真正解決「民眾租不起」之問題，而非在補貼成效有疑慮下，對財政造成負擔、債留子孫。

張其祿提醒蔡政府，若「租屋黑市」問題一天不解決，租屋族就難以真正受惠；社宅若不趕快建置，惡性炒房、過高房價亂象根源依然無解，蔡總統任期僅剩兩年，請有效兌現居住正義，勿讓錯誤財政債留子孫後，還留下更大過高房價未爆彈給後面的人收拾。