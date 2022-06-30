一名女網友抱怨，和前夫離婚已10年，結婚沒多久就被前婆婆嫌棄，後來更說她生的兒子是雜種，她忍無可忍離婚，一個人獨自扶養兒子長大，10年間沒有拿過前夫家一毛贍養費，如今兒子考上台大，前婆婆聽到消息，竟到處炫耀，表示都是祖先有保佑，還要她帶兒子回去祭祖，讓她爆氣回嗆「真的有夠不要臉」。

原PO昨（29）日於《爆料公社-匿名公社》指出，和前夫離婚已10年，當時和前夫結婚沒多久，前婆婆就批評她覬覦家中財產，加上兒子出生後長得一點也不像前夫，婆婆甚至怒罵她生的兒子是雜種，直到兒子上小學二年級她才忍無可忍，什麼也沒帶走，就和前夫離婚，前夫和她離婚沒多久，又與另一名女子結婚，還生下2男1女。

原PO表示，離婚後她獨自撫養兒子長大，10年間沒有拿過前夫家一毛贍養費，兒子一直都很爭氣，今年還考上台大，沒想到前婆婆聽到消息後，竟開心地到處炫耀，還在家門口放鞭炮，稱「是祖先有保佑」，並打電話給原PO，要她帶著兒子到祖先的牌位前祭祖。

原PO一聽氣炸，「兒子小二就跟我生活了，是我和娘家媽媽帶大的，妳忘了當初怎麼罵他的嗎？他從來就沒有感受到阿嬤的愛，現在長大考上台大，日子好過了，又變成妳家的孫子了？要他回去祭拜祖先免談，真的有夠不要臉的。」

貼文曝光，網友紛紛力挺，「人最好的報復，就是要活的比對方精彩，妳真棒」、「是媽媽教的好，前婆婆是要湊什麼熱鬧， 兒子爭氣啊」、「辛苦妳了」、「讚！厲害的媽媽」、「妳兒子是妳的驕傲」、「前婆婆的臉皮有夠厚的」、「人不要臉天下無敵」。