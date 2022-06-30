路透社報導，根據歐盟官員稱，歐盟目前傾向於與波羅的海國家達成妥協協議，讓俄羅斯與其「飛地」領土加里寧格勒（Kaliningrad）之間的貿易恢復正常，以解決與莫斯科之間的爭端。

加里寧格勒是俄國最西邊的領土，是一個港都，但沒有與俄羅斯接壤，南與波蘭接壤，北與立陶宛為鄰，其貿易運輸需要借道立陶宛；此類沒有與國境直接接壤的領土被稱為飛地。而自6月17日起歐盟全面實施對俄貿易制裁起，俄國與加里寧格勒的貨運運輸部分被切斷。

歐盟內部知情人士指出，波羅的海國家擔心若傳統路線沒有恢復，俄羅斯會直接動用武力開闢路上走廊，據信這項協議是由德國官員在背後支持所推動，因為該地也有德軍駐紮，如果俄羅斯真對波羅的海國家動武，德國也會被捲入其中；另外加里寧格勒被封鎖也會導致天然氣無法運送至德國。

不具名官員說，該協議很可能將在7月10日公布。立陶宛發言人則表示，將與歐盟執委會繼續磋商，歐盟的任何改變都不應該只針對波羅的海國家。他說:「由於加里寧格勒可以透過多個歐盟成員國過境，執委會對歐盟如何實施制裁的解釋不能僅限立陶宛。」

到目前為止，歐盟實施的制裁阻止俄羅斯向加里寧格勒運輸鋼鐵和金屬，之後將在7月10日起擴大至酒精和水泥，8月擴大至煤炭，12月燃料等石油商品也禁止，到最後階段時，大約有一半從俄羅斯運往該地的貨品會受到制裁影響。