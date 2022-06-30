金門縣衛生局打造「食在安心」的餐飲消費環境，鼓勵餐飲業者做好自主衛生管理，111年度共有12家通過「優」、「良」認證評核標章。

這12家餐飲業者是優級店家： 摩斯漢堡-金門民權店、白貓甜點、八分鋪山外店、小徑村食、盈春閣餐廳、鍋坊、肉坊燒肉、晨間廚房金湖店、初原麵場-金門金寧店等9家;良級店家：● 民水果餐、廉坤牛肉店、日升熱壓三明治等3家。

縣衛生局說明，該局針對烹調作業場所衛生管理、員工個人衛生管理、廁所衛生管理、用餐場所品質管理等項目進行實地評核，希望業者持續做好衛生管理及自主管理，為民眾的餐飲衛生安全把關，讓大家都吃得安心。

通過餐飲衛生管理分級評核之名單於衛生福利部食品藥物管理署食品藥物消費者服務網站、金門縣政府網站、金門縣衛生局網站公布，供民眾消費參考。

該局將持續辦理餐飲衛生管理分級評核，歡迎餐飲業者踴躍報名參加，洽詢報名專線：金門縣衛生局藥物食品檢驗科082-330697轉313葉小姐。