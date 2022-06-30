國民黨榮譽主席連戰(右二)日前康復出院，30日陪同夫人連方瑀女士(左三)到台北市東區髮廊，兩人牽著手步出髮廊。(黃世麒攝)

國民黨榮譽主席連戰(左二)日前康復出院，30日陪同夫人連方瑀女士到台北市東區髮廊，連戰在隨扈的攙扶下上車離去。(黃世麒攝)

國民黨榮譽主席連戰(左二)日前康復出院，30日陪同夫人連方瑀女士到台北市東區髮廊，連戰在隨扈的攙扶下上車離去。(黃世麒攝)

高齡87歲的前副總統連戰10日因小中風，住進台大醫院治療，並於25日上午出院。連辦表示，因連戰恢復良好，在獲醫師允許下出院返家休養。而本報今(30日)直擊連戰陪同夫人連方瑀女士到台北市東區髮廊的畫面。

連戰10日下午發生小中風時，情況一度危急，經送台大醫院加護病房救治3天後，病情才穩定下來，並轉一般病房治療，前後住院16天，期間連方瑀天天至台大醫院陪病，伉儷情深。

連戰日前康復出院，今陪同連方瑀女士到台北市東區的一家髮廊洗髮，雖大病初癒，但連戰整體氣色不錯，只是行動略為不便，需要人攙扶，但上下樓梯間仍會與連方瑀相互扶持。

髮廊老闆娘受訪表示，連方瑀是常客，連戰陪連方瑀洗髮是很稀鬆平常的事情，兩人互動態度親切，連戰與連方瑀兩人健康感覺都很不錯。

連戰夫婦今天下午約1時48分到髮廊，連方瑀下車後先進髮廊打點，隨後下車的連戰則在隨扈扶持下跟著進入髮廊後包廂。連方瑀洗髮時間約40分鐘，於2時37分才與連戰一起離開。但特別的是，高齡87歲的連戰雖行動略微不便，兩人離開髮廊要走下樓梯時，連戰還是緊抓連方瑀手臂，護妻心切，待連方瑀上車後，連戰才又在隨扈扶持下從另一側上車，展現鶼鰈情深。

據了解，連戰出院返家後，因孫子都會來陪心情大好，身體狀況穩定，意識表達及思緒恢復，僅平衡感略受影響，已著手開始處理公務，但仍排定每周定時回台大醫院復健。