韓國政府30日預估，由於氣候炎熱異常，2022年夏天韓國電力需求量應會大增，因此很有機會超過2021年同期。

韓國政府估算，在這個夏季最大用電期，差不多是8月第2周左右，當地最大電力需求可望高達91.7至95.7 GW，已高出2021年的91.1 GW。至於電力供給量方面，韓國應可達100.9 GW，跟2021年100.7 GW旗鼓相當。

其中，將增加核能發電供電比重，利用燃煤的火力發電同時也會減少。韓國政府表示，當地今夏的能源儲備量，將降至近年來最低，約為5.2 GW。至於2020年以及2021年，韓國儲能量分別是8.9以及9.6 GW。

為了確保供電穩定，韓國政府已獲取另外約9.2 GW備用供電容量。另方面，在全球能源短缺情況下，也確保未來幾個月發電所需之燃料已備妥。韓國計畫在7月4日到9月8日夏季用電高峰期間，將隨時注意能源供應情形，並建議大家都能隨時節約用電。