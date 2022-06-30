台灣國際蘭馨交流協會30週年慶祝大會今天在台中舉行。（照片/台灣蘭馨協會提供）

台灣國際蘭馨交流協會30週年慶祝大會今天在台中舉行，全國各地蘭馨協會姊妹齊聚在台中林酒店，一起見證過往30年台灣蘭馨投入台灣公益事業與社會關懷的點點滴滴，台中市的大家長、同時也是台灣蘭馨協會創始會員的盧秀燕市長也受邀到場，感謝台灣蘭馨協會創會理事長、總統府前國策顧問蔡鈴蘭長年投入社會服務，號召婦女一起做公益，為社會發揚愛與溫暖。

在蔡創會理事長的號召下，台灣省國際蘭馨交流協會李雪貞前理事長發揮愛心，今天在慶祝大會上捐贈復康巴士一輛給予惠明盲校，為台灣蘭馨長期投入社會公益事業，書寫美好的一頁。台中市社會局長彭懷真、台中市副議長顏莉敏也到場見證。

彭懷真表示，台灣蘭馨蔡鈴蘭創會理事長拋磚引玉，攜手台灣蘭馨2011年理事長李雪貞女士甫在去年1 0月捐贈一台復康巴士給台中市政府，今天又捐贈一輛復康巴士給私立惠明盲校，惠明盲校校長陳志福也特別出席盛會代表受贈，她說，剛好可作為惠明盲校立案50周年校慶的賀禮。

蔡鈴蘭也感謝李雪貞捐贈復康巴士，熱心公益不遺餘力，幫助學校減輕輪椅學生的諸多不便，各地蘭馨交流協會將持續在深耕發展，為台灣種下一顆顆愛與溫暖的種子。