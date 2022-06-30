新北市致力推動智慧科技引進公車服務，2019年首創手機預約下車系統，民眾在29條跨區幹線公車路線可使用「Bus＋」App提前預約下車。不過，系統近期更換APP，民眾反映，公車主面板常出現當機狀況，有時公車駕駛還會直接將系統關掉，質疑效益不佳。對此，台北客運總經理李建文表示，目前新APP還在測試中，因此有不少問題待解決，預計2個月內克服。

新北市多家公車業者近年開發預約下車系統，將虛擬App「Bus＋」與實體下車鈴整合，乘客可以點選公車路線、車號及目的地，或使用車內鍵盤輸入車內螢幕的站位序號，完成下車預約，也可避免司機急煞、緊急外切靠站等危險。

不過，該系統近期將App「Bus＋」更換為「台北公車通」後，不少民眾抱怨，預約下車系統的主面板常有當機或無法顯示狀況，且設計不良，過長站名常會被截斷，甚至有公車駕駛嫌麻煩，直接將預約下車系統關閉，就算線上預約也無法連動下車鈴，使用效果不佳。

另外，更換APP後，使用預約下車的民眾寥寥可數，雖然預約系統對於外地遊客、首次乘搭者較為友善，但市府和業者並未積極宣傳，實際使用效益不如預期。

交通局表示，手機預約下站系統並非必要功能，因此都是由業者自行研發，市府並未給予機器設備補助，針對公車設備缺失、安全性，市府都會定期隨車稽查，民眾若通知有任何毀損，將會即時聯繫業者改善。

李建文說，先前使用的APP業者受疫情關係，準備結束經營，因此才改為台北公車通APP，目前上線約2、3個月，系統仍在測試中，難免會有使用陣痛期，公車業者都積極與廠商研議改善方案，也歡迎民眾向各大客運業者反映相關問題，整個系統預計2個月內克服。

李建文表示，不少國外旅客都覺得預約下車系統相當方便，也算獨步全球的系統，不過，公車業者近期受疫情影響，營運吃力，該系統完全都是自掏腰包，若政府願意給予補助，不排除擴充系統、加速改善。