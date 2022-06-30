年底台北市長選戰引發關注，民進黨台北市議員參選人顏若芳痛批，代表國民黨參選市長的蔣萬安，被問到台海問題就開始講廢話，就像「柯文哲2.0」。國民黨台北市前議員羅智強辦公室主任楊植斗則反酸，要顏「專心當房東」，因為兩岸議題本就不是地方選戰的主弦律，這凸顯綠營不扯對岸就不會選舉。此說法讓大批網友直呼好笑。

楊植斗昨日（29）在臉書發文指出，顏若芳嗆蔣萬安，受訪時左批衛福部部長陳時中、右嗆台北市副市長黃珊珊，被問到台海問題時卻只評論「台海穩定和平才是現在需要關注的地方」，這是在對台灣人講廢話，行為愈來愈像「柯文哲2.0」。

楊植斗表示，媒體提問有關陳時中和黃珊珊的問題，談的都是市政相關，要如何做得比另外兩位更好，這對於披藍袍參選台北市長的蔣萬安而言，當然有這個責任好好對市民交待。但兩岸議題本就不是地方選戰的主弦律，民進黨沒了兩岸這張牌就不會打選戰，藍營當然不必走進綠營設下的陷阱中。

針對顏若芳的言論，楊植斗諷刺道，遙想當年「八千房東案」爆發時，民進黨立委王定宇跟顏若芳雙雙神隱，媒體完全找不到人，顏消失了一星期才現身，並且向民進黨請假，暫不對外發言。這對「同居室友」當年面對媒體的反應，如今竟有臉批蔣萬安，「以為別人都看不到妳身後的迴力標？」楊更諷顏，應該「專心當房東」。

此文獲得超過2100個讚、逾130則留言，迴響熱烈。網友紛紛表示：「專心當房東！笑死我了」、「『八千房東』敢嗆聲蔣萬安？好好當房東才是她應該做的」、「房東別吵了快去找房客吧」、「啊，千萬別在傷口上撒鹽，好不容易817忘記這dirty事了」、「我覺得蔣萬安回答得很得體，與顏若芳格局高下立判」、「兩岸事務是台北市長的範疇嗎？」