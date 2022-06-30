為提升椎體壓迫性骨折病患醫療安全性，並減少併發症，中央健保署今宣布，7月1日起，將用於椎體成形術所需具顯影效果的「脊椎骨水泥」醫材納入健保給付，1年約有4300名病患受惠。

椎體壓迫性骨折是指脊椎骨塊或椎體塌陷造成骨折，導致嚴重的疼痛、變形和身高減少，常見發生於胸腰椎，主要臨床症狀包括產生持續性疼痛、駝背、神經損傷，甚至呼吸困難，經常造成老人背部疼痛或變形，但是長時間臥床更易造成患者加速的骨質流失，導致功能喪失，甚至影響生命。

健保署表示，治療此類骨折目的是希望重建脊椎穩定度、減少疼痛、恢復活動能力。保守治療方式為臥床休息、服用止痛藥、穿背架、物理治療等，待骨折自然癒合，緩解疼痛，但若有明顯神經壓迫症狀、劇烈疼痛與無力，則建議採手術治療。

傳統手術方式，是實施神經減壓手術或合併脊椎融合骨釘固定術，但因多數病人有骨質疏鬆，將鋼釘架在疏鬆的骨骼上，穩固效果不佳，且手術時間較長、傷口大癒合時間亦久，若年紀大病人或合併有其他慢性疾病，容易產生併發症。

健保署長李伯璋說，根據「骨科特材給付效益評估研究案」及醫療科技評估報告，考量若臨床選用椎體成形術來重建脊椎穩定度，緩解疼痛所使用的「脊椎骨水泥」相較於健保給付的骨水泥，具顯影效果、低溫黏稠度高減少發生併發症，對病人更具安全性可減少發生再次手術或感染，縮短住院天數，特別是脊椎骨水泥針對骨質疏鬆症所造成的壓迫性脊椎椎體骨折，具臨床必需性。

有鑑於此，今年3月的「全民健保藥物給付項目及支付標準共同擬訂會議（特材部分）」，通過將「脊椎骨水泥」醫材納入健保給付，自111年7月1日起上路，每位病人最高給付6萬8000點，健保給付每位病患每次手術1組（包），估計健保1年投入2.0億點預算支應，約有4300名病患受惠。

李伯璋指出，由於科技日新月異，新醫材種類眾多，倘新醫材具臨床實證效益、可預防疾病惡化又可提升安全性、提升醫療品質或屬臨床缺口，健保署基於增進全體國民健康的精神，未來將持續努力將具有臨床實證效益且臨床治療必要的新醫材納入健保，將醫療資源妥適運用於不同科別領域病患共享，以達到精進醫療照護品質、守護全民健康福祉的目標。