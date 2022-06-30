BWF超級750系列馬來西亞公開賽16強賽，台灣男雙組合李洋／王齊麟面對地主組合王耀新／張御宇，在客場作戰下，「麟洋」奮戰41分鐘以17比21、18比21惜敗，下周馬來西亞大師賽繼續努力。

首局李洋／王齊麟在9比10後被對手連拿5分擴大分差，該局最多陷入6分落後，雖一度追到只剩2分差，可惜未能一鼓作氣超前，先讓出首局。

一局落後的李洋／王齊麟，第2局重振旗鼓尋求突破，被大馬組合拿下第1分後，「麟洋」連贏4分站上領先，但地主搭擋在現場球迷高聲歡呼中展開追擊，靠著一波連續得分，讓「麟洋」從8比5領先變成8比11落後進入技術暫停，後半局「麟洋」三度追到只剩1分差，奈何無法連貫氣勢、最終飲恨。雙方目前5次交手，「麟洋」仍是3勝2敗略佔上風，但近期苦吞對戰2連敗。

稍早寶島男單一哥周天成15比21、7比21遭印度普蘭諾伊（Prannoy H. S）淘汰，未能晉級8強，台灣選手今天（30日）賽程目前只有女單戴資穎獲勝晉級，稍晚男單王子維出賽，努力要為台將再爭一口氣。