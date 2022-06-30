立委楊瓊瓔30日邀請相關單位到潭子柑橘園會勘，要求農糧署盡速啟動農業天然災害救助機制。（陳淑娥攝）

台中市柑橘果樹授粉不良、結果率偏低，出現遲發性天災。（陳淑娥攝）

今年上半年連續豪雨、大雨及梅雨鋒面，導致台中市柑橘果樹授粉不良、結果率偏低，出現遲發性天災。立委楊瓊瓔30日邀請相關單位到潭子柑橘園會勘，要求農糧署盡速啟動農業天然災害救助機制，協助農民爭取農委會每公頃補助8萬元天然災害現金救助。

立委楊瓊瓔偕同市議員賴朝國今上午緊急邀請農委會農糧署、農委會台中區農業改良場、台中市政府農業局、潭子區公所等相關單位到柑橘園會勘。

新田柑橘園主人張姓果農表示，去年上半年乾旱造成去年各類柑橘成長嚴重受損，產量減少超過6成，今年3至6月間連續降雨，造成授花不全，並導致嚴重落果，所裁種6甲多地的柑橘，至目前掛果量不到以往的3成，甚至有部分果樹低到只剩1成，並且這些果實生長受影響，就算成熟後也會變成不良果。

賴朝國說，柑橘落果災情不只潭子地區，包括后里、豐原、東勢、石岡、新社、大坑等地區無一倖免，靠天吃飯的果農們只能無奈嘆氣、無語問蒼天。以張姓果農為例，柑橘成長情況不佳，農損初估超過300萬元，要求農業局盡速完成勘災，並呈報農委會複查，務必全力協助果農爭取農損補助。

楊瓊瓔指出，台中市種植柑橘面積約1380公頃，其中東勢區588公頃、北屯區196公頃、豐原188公頃為大宗，另潭子區55公頃、后里區68公頃。目前反映落果較嚴重為潭子區及大坑地區，初估平均落果率約6-7成。

楊瓊瓔強調，每年3至6月是柑橘類開花、授粉時期，偏偏今年這段期間接連遭逢豪大雨及梅雨，造成落花、授粉不良及結果率偏低，看到果樹上著果率剩不到3成，面色凝重，不禁搖頭，原本正常每株可收300至500台斤，如今樹上果實卻寥寥無幾，果農損失慘重。

農糧署副署長姚志旺表示，從5、6月發現陸續有遲發性農業損失，且情況嚴重，現場勘查平均受損確實嚴重，已經協調台中區農業改良場及市府農業局安排近日全面勘災，俟彙整各公所統計災損資料結果，會加速作業在最短時間核定為天然災害救助區域，也感謝楊瓊瓔委員在立法院的提案及支持，今年救助金額已從每公頃7萬5000元調高為8萬元，盼能減輕果農損失。

農業局股長賴茂賢提醒農民，後續若農委會公告柑橘為農業天然災害現金救助區域，受災農民必須於10日內，攜帶國民身分證、存款簿及土地登記謄本，非土地所有權人者應附委託經營契約書或租賃契約書或土地使用同意書，向受災地區公所申請，逾期不受理。此次作物災損每公頃救助額度為柑橘每公頃8萬元。此外，除中央現金救助，市府依據「台中市農業災害復建補助作業要點」規定，加碼補助生產資材，柑橘每公頃1萬元，降低農民復耕成本。