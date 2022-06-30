櫃買中心30日表示，第八屆公司治理評鑑結果已於今(111)年4月底公布，因應疫情影響，避免室內空間群聚感染風險，本屆取消實體頒獎典禮，改採邀請排名前5％的上市上櫃公司及中小市值-「市值50億元以上至100億元」類別排名前5%之上市上櫃公司，將得獎公司活動照片以及主委致賀辭製作紀念影片方式表揚，期望藉由表揚這些評鑑結果優良公司，引導企業間良性競爭並形塑公司治理文化，使企業積極追求更高的公司治理水平，相關影片將置於公司治理中心網站供投資大眾瀏覽。

櫃買中心說明，公司治理評鑑迄今已完成8屆評鑑，其中連續8屆排名前5％者，包含穩懋、太醫、新鼎、世界、中光電、中美矽晶、龍巖、元大期貨、頎邦及崑鼎投控公司等10家公司，可說是上櫃公司中公司治理的模範生；另外本屆仍有多家上櫃公司藉由持續努力精進公司治理制度，爭取公司治理評鑑前5%的佳績，與第七屆相較，上櫃公司新進前5％有9家公司，顯見上櫃公司對公司治理評鑑的高度重視，並持續強化公司治理品質。

櫃買中心指出，配合主管機關發布之「公司治理3.0－永續發展藍圖」及接軌國際規範，今年度亦將逐步推動相關政策，包含於公開資訊觀測站建置企業ESG資訊揭露專區、強化公司治理主管職能、公布自結年度財務資訊及資通安全管理之資訊揭露等項目，逐步導引公司採用各項良善之公司治理措施，以持續推動企業公司治理之健全發展。櫃買中心將會持續透過評鑑指標內容的修訂及公司治理法規推動，協助企業建立良好的公司治理，以營造健全永續發展(ESG)生態體系，吸引投資人長期投資，強化我國資本市場國際競爭力。