夏季正是肌膚需要做好保濕的季節，使肌膚充分呼吸不黏膩，頂級精油品牌「舒沉香」看準熟齡族群市場，推出｢肌之春逆齡保養系列｣，更於七月份再推出「賦活絲滑緊膚身體乳」，提供熟齡肌夏季完整保養方案。「舒沉香」更耗資百萬引進「Antera 3D肌膚檢測儀」，透過精準的數據測量，調配出適合東方熟齡膚質的配方。

專利技術結合科技萃取成分的「極致黃金逆齡活膚精萃」

舒沉香以頂級精油搶攻保養市場，邀請知名主持人「吳淡如」代言，深獲消費者喜愛，更獲得國內外多項大獎，成功站穩精油市場。今年更推出｢肌之春逆齡保養系列｣護膚產品，其中「極致黃金逆齡活膚精萃」專為東方肌膚調配的臉部活膚精華，結合日本製程專利的「特殊薄膜」採純金與純白金製成，富含多種礦物質並結合膠原蛋白，是專用於美容保養品的24K奈米金箔，製程採用整片24K奈米金箔，製作出符合人體表層肌膚易於塗抹吸收，實現1滴6倍濃縮的極致保濕，幫助肌膚底層高效鎖水，達到調理肌膚暗沉、延緩肌膚老化，非常推薦在夏季使用。

耗資百萬引進3D肌膚檢測儀 全台免費肌膚健檢

舒沉香「肌之春逆齡保養系列｣採用中央研究院草本植物萃取專利製程，以獨家低溫超導震盪萃取技術，使用自然界中珍貴草本萃取來調理肌膚。而為了達到更有感的肌膚養護體驗，採購來自愛爾蘭製造的「Antera 3D肌膚檢測儀」，該儀器可精準檢測膚肌各種狀況，包含∶皺紋、紋理、毛孔、黑色素等問題，透過精準的數據測量，調配出適合東方熟齡膚質的配方，幫助解決肌底問題。舒沉香更耗資數百萬，引進至全台體驗據點，提供免費肌膚健檢，體驗「肌之春」為熟齡肌帶來青春的能量。

舒沉香肌之春耗資百萬的Antera3D肌膚檢測儀，能精準測量出多項肌膚狀況，找出肌底問題。(圖/業者提供)

「賦活絲滑緊膚身體乳」頂級保養首選，對抗夏日悶熱肌

除了臉部保養外，肌之春系列接著推出以科技複合植萃配方，具有調理功能的「賦活絲滑緊膚身體乳」，為熟齡肌提供全方位逆齡的保養方案。「賦活絲滑緊膚身體乳」添加多種有機草本精油及綠植，PH值為7，能溫和柔嫩滋潤全身肌膚，質地清爽細膩，適合在炎熱夏季使用，使肌膚清爽不黏膩，達到身心靈的全然釋放。