國內電動機車大廠能海電能（4586），在新加坡Seraya Partners外資挹注下，將加快產業布局，並迎合國際淨零排放，帶動電動車產業快速發展趨勢。6/30雙方舉行正式交付儀式，能海除今年將建置完成300組充電樁、2024年完成7,116座充電樁外，更將強化能海EV-50輕型電動機車在全台的租賃及銷售業務，成為全台最大的快充式電動機車新霸主。

能海電能今年4/26與新加坡Seraya Partners基金旗下之亞斯銳能源公司（Astrid Renewables Private Limited），在台成立的優颺再生能源（股）公司簽訂電動機車充電椿（站）資產、營業、買賣的合作契約。 歷經2個月的戰略布局，6/30由新加坡商Seraya Partners 執行長 Ivan Chern、能海電能董事長林純如代表簽訂第一批充電椿轉讓交易合約，充電椿交割數量達80座，後續將依規劃於今年底（2022）將達300座，至2024年達7,116座充電椿（共14,231支充電槍），並將逐次交割轉讓，合作案總金額達新台幣20.7億元，藉由擴大台灣快充式電動機車營運的成功模式，未來將導入東南亞或其他地區，雙方共同攜手搶攻全球淨零排放商機。

機車快充充電站屬基礎建設，將影響能海及其他車商快充式電動機車的銷售。過去，能海自行籌資建置充電椿，如今與新加坡商的合作將加速能海快充充電站的布建，並帶動能海電動機車業績的大幅成長。依能海電動機車與充電站的比例，300站的充電樁將可讓能海增加至少15,000台電動機車的銷售量，並大幅提高消費者、各景點租車業者及飯店民宿業者的購車意願。

能海目前已在全台建置80座充電樁，尤其小琉球、綠島、金門、澎湖都已經完成充電樁基礎建設，離島充電網已臻成熟，除合作夥伴路得寶租賃公司，專門使用充電式的電動機車作為主要的租賃營運工具外，也正積極尋找離島經銷商，搶佔離島電動機車市佔率，加上台灣本島部分大量充電樁的建置，可預見未來快充式電動機車的市佔率，將迎頭趕上目前的換電式電動機車。

此外，除充電樁的基礎建設外，能海也積極參與台南、屏東、金門等地區的地方共享計劃，放大充電樁的使用效益；且也與較偏遠的大學院校合作，進行校園機車共享計劃，共享專案採用EV-50輕型電動機車，讓學生可以不用購買機車，只要銅板價即可使用高機動性的交通工具，輕鬆來回校園與外宿點之間。

據了解，能海在電動機車租賃目前已投放超過400輛，7/1於台東21國際渡假村也將交付50輛，南投埔里國立暨南大學也將投放200輛，並將持續擴充。

能海EV-50輕型電動機車車價39,900元（需搭配電池分期），是同級電動輕型機車售價最低，CP值最高的產品，目前全台已佈建多家經銷商及銷售通路，未來待台灣本島充電網建置成熟後，快充式電動機車將提供消費者更多元的用車選擇。

能海目前為公開發行公司，藉由此次與新加坡商Seraya Partners的合作，對營運資金亦已規劃現金增資和私募，未來將可積極擴展台灣快充式電動機車市場。能海未年業績成長可期，近期亦將尋求主辦券商輔導規劃登錄興櫃的時程。