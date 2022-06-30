烏來首座原住民主題公園今完工啟用。（新北市城鄉發展局提供）

新北市烏來區公所改造烏來高砂義勇紀念園區空間，打造成烏來首座原住民主題公園，今（30）日完工啟用，新北市副市長陳純敬到場主持開幕儀式，期許這座主題公園結合在地特色，提供市民觀賞烏來瀑布及探索烏來自然生態的新選擇。

烏來區境內遍布峽谷地形，山高水急、林木蓊鬱、溪流蜿蜒，天然地景與動、植物生態資源豐富，是北台灣生態旅遊活動的熱門勝地。

烏來區公所透過新北市城鄉發展局爭取內政部補助經費，就地取材以生態工法打造原民特色的觀景平台、廣場、天空木棧道及涼亭等設施，結合水土保持概念復育烏來原始林木生態，塑造泰雅文化體驗場域，將高砂義勇紀念園區轉型成烏來首座原住民主題生態公園。

陳純敬表示，園區步道整修後，未來旅客要造訪烏來區全區的景觀設施、園區步道、享受溫泉及探索烏來泰雅文化之美都更加方便，透過園區步道串聯烏來的自然生態及體驗泰雅文化及意象設施景點，市民可以更深入體驗烏來在地特色，享受新北市純樸之美的綠色慢生活。

城鄉局表示，未來將持續與烏來區公所盤整潛力藍綠帶資源，提案爭取中央經費挹注烏來地區，完善「文化觀光」和「生態旅遊」兩大發展主軸的硬體設備及軟體服務，利用在地原有遊憩優勢帶動地區發展，積極開發多元旅遊市場，期望打造烏來成為台灣山林生態及泰雅人文深度體驗首選勝地。