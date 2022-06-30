國民黨高雄市議員賴文德於2015至2018年擔任桃源區公所主祕期間，利用職務之便陸續向廠商收賄62萬元，他到案後始終否認犯行，檢察官認為他態度不佳、犯罪情節重大，請求法官從重量刑。橋頭地院一審法官依貪汙治罪條例之不違背職務收受賄賂罪，判處有期徒刑7年8月，褫奪公權5年。

賴文德在過去3年擔任桃源區公所祕書，因為代理區長有決行之權，因此他利用職務之便向廠商收賄，犯下4個貪汙罪。其中一項，他於昱城工程顧問有限公司標得桃源區公所的溫泉設施地質鑽探及納骨牆興建規畫採購案，由廠商林姓男子擔任經理及負責關於納骨牆部分，賴文德於履約期間數次向林男索賄。

林男陸續交付6萬元、4萬元給賴文德。法官對此對賴文德依貪汙治罪條例之不違背職務收受賄賂罪，處有期徒刑7年8月，褫奪公權5年。

至於其他3項採購案，賴文德向廠商以各種名目索討數萬元到30萬元不等，均獲判無罪。橋頭地院經審理兩年後，於今年6月30日宣判，起訴賴文德、兩名林姓承包商、一名劉姓承包商。其中，劉姓與一名林姓包商坦承犯行，獲得緩刑。