洪天明飾演洪金寶的師傅于占元。（華映提供）

《七人樂隊》正式海報曝光，相當有懷舊風格。（華映提供）

由香港7大導演聯手合作執導的《七人樂隊》，集合洪金寶、許鞍華、譚家明、袁和平、杜琪峯、林嶺東及徐克，7個不同風格的導演，合奏出一個情懷滿溢的香港故事。電影一開場便由洪金寶的作品《練功》打頭陣，他與兒子洪天明合作，拍攝出他過往接受師父于占元指導在天台苦練身手，有笑有淚的年少回憶。

洪金寶是香港最具代表性的動作巨星之一，為了拍攝《七人樂隊》中香港50年代的故事，他特別以自己少年時期拜京劇大師于占元為師，在小小的天台刻苦練功的回憶為藍本，也找來兒子洪天明扮演于占元，他說：「小時候不愛念書，家人送我去練功，至少要學得一門技藝，當時的日子很辛苦，但也很快樂，師父為我和一幫師弟妹留下很多美好的回憶。」

洪金寶表示當年的訓練非常嚴格，無論晴雨都要在天台練功，也受過不少棍棒教育，他笑說：「雖然不至於到頭破血流，但我們常常都會飛起來，被師父打到飛出去。這些師父如果在現在，這樣的教學方式，應該都要去坐牢了，但我也因此學了一身在身上的本事，學習本來不是那麼容易的事。」

電影中，洪天明扮演的師父對大師兄三毛（洪金寶小名）格外嚴格，不只動作做得不夠確實要打，師弟妹偷懶也要被罵及挨打，洪天明笑說，在拍攝時，有種好像在對老爸動手的錯覺，洪金寶也忍不住開玩笑說洪天明扮于占元霸氣不足，「他的老爸我就是夠霸氣啊！但天明和我師父的身型很相似，都很高大。」除了洪天明，另一個兒子洪天祥也加入幕後陣容，擔任《練功》的武術指導及剪接，父子三人共同呈現這部作品。

《練功》故事描述在50年代的艱辛歲月，生活不易，出頭更難，拜師學藝是另一條成長的出路。三毛是群孩中的大師兄，每天在師傅（洪天明飾）嚴厲的督導下勤練功夫，總望有出頭一日，成功沒有捷徑，血淚與汗水交織著對未來的冀盼。徒弟與師傅間的默契在呼喝聲中形成，偷懶受罰的一天也可成為一生不可忘的轉機。