第31屆時報金犢獎全球競賽全球總決審，於6月19日成功舉辦，由時報金犢獎組委會聯合成都傳媒集團主辦，24位專家評委（如圖）相聚雲端。嚴謹地從各賽區前三名總計175件作品中，選出20金21銀23銅及年度最大獎。

時報金犢獎執行長 林淑黛(左上），時報金犢獎 主任委員/北京大學新聞與傳播學院 院長/教授 陳剛（右上），時報金犢獎 主任委員/上海師範大學博士生導師 金定海（左下），成都創意設計周執委會辦公室主任/成都新東方展覽有限公司副總經理 熊偉（右下）。(圖／主辦單位提供)

在開幕致詞中，執委會執行長林淑黛表示，金犢獎不畏疫情，本屆報名件數再創新高，從去年的七萬多件成長到今年將近十萬件，實屬難得。在會議中執行長特別感謝本年度合作夥伴：旺旺集團、安慕希、海底撈、技嘉科技、森田藥妝、映客互娛集團、成都傳媒集團、永和豆漿、財團法人旺旺文教基金會、PChome網路家庭國際資訊股份有限公司、臺新銀行公益慈善基金會、智得廣告、冀臺經濟文化交流協會、南寧昆侖關戰役遺址保護管理委員會、南寧昆侖關戰役舊址博物館、南寧昆侖關文化旅遊有限公司、臺南學甲慈濟宮、永慶房屋、臺灣昕諾飛股份有限公司的大力支持。

金犢獎首度於雲端進行總決審，雖然評審分別在臺北、北京、上海、廣州、瀋陽，但彼此之間討論過程是沒有距離的。

大陸地區主任委員、北大新聞傳播學院院長陳剛表示，金犢獎能夠行穩致遠的一個秘訣就是不斷的變化、創新，不斷的引領潮流。感謝這個獎的價值，31年越來越珍貴，不論是交流、行業發展、甚至對教育來說，都是有很大的貢獻。

大陸地區主任委員、上海師範大學博士生導師金定海表示，時報金犢獎對整個廣告行業、學界產生很重要的影響，金犢獎一步步在走，不斷地吸取新的能量來改變我們一些認知及表達，從歷史的角度來看，我們應該為今天自己能夠參與其中，感到驕傲。

聯合主辦方，成都傳媒集團熊偉先生在雲端向兩岸的各位專家發出了誠摯的邀請，期待在不受疫情的影響下，與大家相約成都，在金犢獎頒獎典禮時歡迎大家的到來！

評審團主席，原生動力數字傳媒CCO/首席創意執行官薛振添、邁肯行銷傳播股份有限公司董事長暨執行長張志浩代表評審團發言，秉承著公平、公正、公開的評審原則，鼓勵原創、嚴格按照大賽要求評選每一份作品。

本屆創作主題多元，包括平面、海報、動畫、影片、網路、廣播、以及形象設計、公益廣告、IP、文創商品、技術應用、行銷企劃等。評審委員普遍表示，今年除了數量，作品的水準也大有提升，評審過程中，對於好作品的認定，大家的意見沒有太大的分歧，各項投票都能很快地達成共識。包括年度最大獎的投票，都在彼此討論後，就以19票遙遙領先其他兩個作品，拔得頭籌。這也是連續多年來少有的概況。