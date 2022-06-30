原來一直都尿錯了！一名24歲的女網友透露，她每次上廁所都要很小心，因為尿液總是會流到大腿或屁股，直到她學到了正確如廁的方式，才驚覺原來將雙腿合併起來尿尿是不對的，使用坐式馬桶應雙腿微開、身體向前傾才對。貼文引起網友們討論，不少人驚呼長知識了。

一名女網友近日在Dcard上發文表示，她整整24年來都尿錯了，直到現在才知道女生正確的尿尿尿方式。原PO透露，她每次小便的時候，坐在馬桶上都會雙腳併攏，因此私密處也都是合起來的狀態，想當然在夾縫中求生存的尿，只能到處亂流，偶爾會沾到她的大腿或屁股，但不至於弄到馬桶外。

女網友表示，對於這樣的狀況，她深感困擾，最後終於上網搜尋了女性正確尿尿的方式，原來坐在馬桶上時，應該要將雙腳打開，身體微微前傾，而她實測以後也大為震驚，因為真的很順利的尿尿了。

不少女網友大呼長知識了，「我跟你一樣都合起來尿尿」、「你不孤單，我上坐式馬桶尿尿都沒打開過腳，一直以為打開腳反而會亂噴，等等去試看看」、「我看到這篇文才知道，我一直以來都是雙腳合併上」、「小時候打開腳尿尿，被糾正不淑女，被要求腳合起來，到現在都沒有開過腳尿尿，除了使用蹲式馬桶外」。

不過，也有許多人表示，以前都沒有注意過自己的小便姿勢，看完這篇以後才發現，腳真的都會微微打開，但也沒有人特別教過或是提醒過，可能是遵循著本能，知道這樣上廁所最容易。

而美國婦產科醫生特蕾莎（Teresa Irwin）也在TikTok上分享，女性正確小便姿勢的影片，使用坐式馬桶的時候，身體微微向前傾、雙腳張開，並把手肘靠在膝蓋上，用這樣的姿勢如廁，就能將尿液排乾淨。此外，一般女性每天至少要小便4至7次才正常。