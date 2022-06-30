大陸「國防部發布」消息，大陸國防部6月30日下午舉行例行記者會，國防部新聞局副局長、國防部新聞發言人譚克非大校主持。針對中國第三艘航空母艦近日舉行下水命名儀式，引發廣泛關注。在福建艦之後，中國是否會繼續建造更多大型航空母艦，是否標誌著中國正在改變防禦性國防政策提問，譚克非指出，對於中國航空母艦的後續發展計畫，將按照國家安全需要和裝備技術發展情況綜合考慮。

譚克非認為，需要強調的是，中國的社會主義國家性質、走和平發展道路的戰略抉擇、獨立自主的和平外交政策，決定了中國始終不渝奉行防禦性國防政策。歷史已經並將繼續證明，中國是世界和平的建設者、全球發展的貢獻者、國際秩序的維護者、公共產品的提供者。

譚克非表示，中國發展和改進武器裝備，不針對任何國家和特定目標，不會對任何國家和地區構成威脅，完全是為了維護國家主權、安全、發展利益。對於中國航空母艦的後續發展計畫，我們將按照國家安全需要和裝備技術發展情況綜合考慮。