民進黨傳出擬徵召衛福部長陳時中選台北市長，前立委沈富雄今天批評陳時中「這麼傻的人，想做台北市長，想到就起雞皮疙瘩」，認為民進黨最後有可能「棄陳保黃」。至於蔣萬安，他建議應該向中間移動，要用各種機會顯得自己比黃珊珊厲害，「若蔣萬安繼續這副死相、窩囊相，我就會開始罵他」。

沈富雄今天接受資深媒體人黃光芹網路節目《新聞不芹菜》專訪，他先批邊境管理「3＋4」政策，認為指揮中心關3天根本處理不來，應該要完全取消，「防疫團隊腦筋是有問題的」，每天漏網之魚大約50個，但每天都動輒上萬人確診，而防疫指揮官陳時中說要看緊，但變異株還是來到境內，「這麼傻的人，想做台北市長，想到就起雞皮疙瘩」。

針對前台北市長郝龍斌日前表示，如果台北市副市長黃珊珊拿到20％的選票，就會是民進黨人選當選，沈富雄笑說「郝龍斌數學不該這麼差」，認為這是傳統、無進取心的說法，加上郝過去曾主張藍白合，很怕白把藍營票拿走，但其實沒想到白的已經在替藍打仗。

沈富雄分析，白的打綠的會導致兩種結果，第一，深藍會認為黃珊珊比較厲害，而不支持國民黨參選人蔣萬安，但這部分已達最大化；第二，綠的會認為黃珊珊打得有道理，所以也改為支持黃珊珊，目前後者的效果看起來正在逐漸發酵。

沈富雄認為，黃珊珊聲勢上漲，除了跟她本人無政治色彩，跟被綠營側翼捧高也有關係，因為側翼認為可以因此影響蔣萬安，但沒想到黃珊珊吃到蔣萬安的票並不多，如果黃之後跟陳時中的支持度拉成平手，反倒是蔣萬安得利。

他說，目前最該擔心的人是陳時中，因為要當選有兩項門檻，要先贏過黃珊珊再贏蔣萬安，前者必須把綠的票先拿回來。郝龍斌認為藍營不該被2陣營分票，其實黃珊珊沒有在分票，反倒是在當先鋒，甚至表現讓外界覺得比蔣萬安還要能幹。

沈富雄指出，陳時中麻煩很大，錯過華麗轉身時機，且如果宣布參選，一定會被各界修理，加上外界若一直提出質疑，陳一定會忍受不了，相信其真面目會顯露出來，加上陳被權力無限大的指揮官職位寵壞，不僅民粹、蠻橫，其智慧還有限，現在選戰只剩幾個月，必須要有很漂亮的表現，才能逆轉目前暫居第三名的頹勢。

他分析，陳時中在台北市拖累到民進黨選情，而年底選舉焦點就是台北跟桃園，陳時中如果輸給蔣萬安，那桃園就是關鍵，因為台北、桃園民進黨沒選好，結果就會很慘。

黃光芹詢問，民進黨是否可能「棄陳保黃」？沈富雄認為，「有可能」，但畢竟黃珊珊不是柯文哲，2018年「三腳督」棄保結果，還是柯文哲險勝丁守中，所以黃珊珊跟陳時中不管誰是第二、第三，只要彼此差距不大，那對蔣萬安就有利。

至於蔣萬安，他建議應該向中間移動，要用各種機會顯得自己比黃珊珊厲害，目前不曉得蔣萬安是不是本來就不能幹，也許是能幹但只是表現不好，「若蔣萬安繼續這副死相、窩囊相，我就會開始罵他，甚至如果當選之後還是這樣子，那我就會為台北市抱屈，並拉小椅子盯著他」。