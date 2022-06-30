搶在國旅補助7月15日開跑之前，台北晶華酒店抓準民眾等不及要過暑假的心情，率先釋出優惠補助房客的荷包，即日起至7月16日推出限量的「晶華超前補住」住房優惠專案，2人成行4999元起可入住12坪大的精緻客房，並可任選「免費入住第二晚」或「免費享用柏麗廳雙人自助晚餐加早餐」，官網訂房加購高鐵車票再享7折起優惠，盼以史上最有誠意的精省專案和政府一起拚觀光。

為振興國內旅遊觀產業，觀光局規劃推出「國旅振興計畫」，提供國民「自由行旅客」自7月15日起至12月15日期間之週日至週四住宿合法旅宿，每房每晚可獲得800元補助；如入住星級旅館、相關旅宿或旅客本人完整接種3劑疫苗者，加碼再折抵500元，也就是每房每晚最高可折抵1300元，第1個適用日期目前訂在7月17日，補助是採先入住者先獲得，經費申請完畢就結束。

柏麗廳自助式晚餐的新鮮生魚片區。（台北晶華酒店提供）

台北晶華酒店董事總經理吳偉正表示，此次推出的「晶華超前補住」住房優惠專案，是針對想要使用國旅補助方案、又不想等到7月中旬才出遊的客人而特別規劃的，以「買一晚送一晚」或是「買一晚送兩餐」兩項超值優惠來補足無法即早使用國旅補助者的荷包。除了能免費入住第二晚或享受價值5412元的自助餐，房客也能恣意使用飯店內的露天泳池、三溫暖、健身房等多項休閒設施，還能至全台北市唯一的池畔星空電影院觀賞每日精選電影。