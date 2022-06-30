Youtuber理科太太和理科先生John在2021年12月離婚，5年婚姻正式畫下句點，對於許多粉絲關心是否有新的感情進度，她強調「前夫比我更需要有人照顧」，常在社群網站分享日常的她，日前曬出與貓咪的合照，意有所指寫下：「這就是所謂的夾縫中求生存」，引發網友熱議。

理科太太日前在Instagram曬出一張美照，只見她身穿半透明淡藍色襯衫，趴配低領白色內襯，U型剪裁讓胸前雪白肌膚一覽無遺，還隱約露出一條事業線，讓人充滿無限遐想，接著只見她低頭對著懷裡抱著的白貓露出一抹微笑，而貓咪其中一隻腳正巧擋住事業線，形成一幅逗趣畫面，讓她幽默表示：「難道這就是所謂的夾縫中求生存」。

對此，網友紛紛留言：「第一張貓咪在幫理科遮」、「不注意還以爲看到哺乳的溫馨畫面」、「喜樂您的幽默和正能量」、「貓咪：比我大的都不許露」、「怎麼有太妍的感覺」、「難得理科太太有表情了」、「他的手放哪裡」、「四捨五入就是痴痴躺在理太懷裡」、「媽媽教的好，生存沒煩惱」、「放開那隻貓，對著我過來就好」。

理科太太日前遭前夫John指控被名氣改變，離婚前遭到冷暴力等諸多罪狀，更揭露要求理科太太幫忙家務，卻遭冷回「我很累」，導致婚姻出現嚴重紛爭和溝通問題，針對理科先生指控，理科太太透過經紀人表示：「不只理科先生遭批評，我們也收到了很多攻擊，但體諒他有情緒」，接著強調「有些事情跟他講的不一樣」。