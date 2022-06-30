台北市防空避難室供過於求，為活化使用，北市府在2018年通過管理要點，開放公有建築物的防空避難室作為公益性的臨時使用，但近4年申請數掛蛋，市府決定今年不再延長實施。議員批評，連市府自己的機關都不埋單、不想申請，政策推行4年卻以掛蛋失敗收場，建管處須檢討。建管處回應，有單位曾表示有需求，但可能因計畫改變而沒有申請使用。

北市府列管2.6萬處防空避難室，可容納2106萬人，逼近台灣人口數，是台北市人口的8倍，市府盤點1397處公有防空避難室，可以容納625萬人。

市府2018年通過《台北市公有建築物防空避難設備申請公益性臨時使用暫行管理要點》，試辦1年後再延期3年，至今年6月9日失效，由於4年期間申請掛0，直接退場，未有延長計畫。

議員許家蓓批評，政策上路4年竟然完全沒有申請案件，淪落寞退場，該政策上路後未見建管處積極宣傳，且檢視申請規定，如果要申請使用，需要請建築師簽證，並且提供平剖圖、逃生避難計畫等11項文件，且1次只能申請1年，對於想申請的單位來說，流程過於繁瑣，自然會打退堂鼓。

許家蓓指出，針對防空避難室的活化，市府必須研擬更具可行性的政策，並且持續與中央討論因應作為。

建管處建照科長洪崇嚴表示，當初試辦一年，有單位表達需求，一年後他們還是說有需求，因此繼續沿用，但可能對方計畫有改變，一直沒有申請，現在沒有要繼續延長。他說，基本消防、逃生避難安全要顧及，未來有需要仍要回復防空避難功能，申請條件沒有太嚴格。

洪崇嚴說，北市防空避難室已大於需求量，依照《建築法》102條之1，可用繳代金方式取代設置防空避難設備或停車空間，但國防單位認為仍有需求，因此未來仍要依照法令設置防空避難室。