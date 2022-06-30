台灣運彩xT1聯盟今天宣布年度最佳防守球員和年度防守第一隊，新北中信特攻「大聖」林秉聖憑藉著年度抄截王的神偷身手，再奪兩項年度防守大獎，不僅獲選2021-22球季年度最佳防守球員，也順利入選年度防守第一隊。

林秉聖精彩的防守表現，讓他在聯盟首季即打響名號，如影隨形的貼身防守，搭配快、狠、準的下手抄球，帶給對手極大的防守壓力，成為球隊倚重的防守大鎖，元年例行賽共出賽24場，場均達到13.2分、3.6籃板、2.3助攻和3抄截，身為聯盟抄截王，林秉聖總能靠抄球反守為攻，帶動球隊打出快速反擊球風。

林秉聖靠著防守大放異彩，在年度最佳防守球員獎項獲得媒體和球團青睞，斬獲18張媒體選票及4張球團選票，經過加權計算後拿順利奪下大獎。

不只勇奪年度最佳防守球員，林秉聖也同時入選年度防守第一隊，和其他4位球星高雄全家海神胡瓏貿、台灣啤酒英熊蔣淯安、高雄全家海神庫薩斯（Mindaugas Kupsas）、桃園雲豹戴維斯（Deyonta Davis）組成本季聯盟「最強防守5人組」。

胡瓏貿打死不退的強悍防守和蔣淯安機動力十足的聰明防守，也都讓人留下深刻印象，本季胡瓏貿平均可拿14.3分、6.1籃板、3助攻、1.3抄截，攻守兩端都有強勢演出；蔣淯安進攻表現雖太過搶眼，但他在防守端也很有一套，克服身材矮小劣勢，利用靈活的機動性，不斷改變防守站位，干擾對手進攻，例行賽場均來到19.2分、4.7籃板、6.8助攻和1.8抄截，松山高中教頭黃萬隆就曾大讚蔣淯安的防守：「小安的防守就是夠聰明，懂得利用站位和隊友協防來應付對手的打點戰術。」

庫薩斯和戴維斯雙塔本季也在禁區展現出十足的宰制力，庫薩斯身為聯盟本季第2高長人，攻守兩端都超霸氣，例行賽平均奪23.3分、14.2籃板、1.6助攻、1抄截和1.9阻攻；戴維斯進攻雖不如庫薩斯強勢，但防守卻更具嚇阻力，場均16.4分、14.2籃板、1.4抄截、2.5阻攻，不但是雲豹大門神，更是聯盟阻攻王。