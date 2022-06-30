健行科大學子海外圓夢赴海外飯店米其林餐廳實習。(校方提供／呂筱蟬桃園傳真)

健行科技大學民生與設計學院22名餐旅管理系、應用外語系大三學生，於本月29日、30日先後出發前往京都、沖繩、箱根等地，將分別於不同的飯店，展開為期一年的實習生活。另有4名法國實習生也將於10月啟程，先受訓後再分發至米其林餐廳實習。

健行科大為鼓勵學生海外實習，拓展國際視野，自102學年度起申請教育部「學海築夢計畫」，年年獲得補助，受補助學生已超過150名，補助金額累計超過千萬元。

為發揮學生務實致用的觀念與能力，健行科大 規劃「學期實習」、「學年實習」、「暑期實習」、「海外實習」等校外實習課程，期能增進學生實作力與就業競爭力。其中海外實習除了日本、法國外，也有新加坡、義大利等國家，學生可依其興趣及提供之實習方案，選擇實習機構。

餐旅管理系主任楊舒涵表示，透過優良的海外機構進行一年實習訓練，學生增進專業知識與技能的同時，也能學習先進國家服務模式，認識多元文化，成為具有國際觀之餐旅產業專業人才。雖然過去三年因嚴峻的疫情考驗，使得各國觀光餐旅業受挫，重創旅館業，海外實習也受到影響，但在教育部學海築夢計畫的補助下，讓學生在無經濟壓力下完成實習，嘉惠良多。