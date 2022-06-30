義大利富商與台籍空服員日前爭取孩子監護權一事，延燒至憲法法庭，藝人王力宏離婚一事也甚囂塵上，據司法院統計，2021年共有2877名孩子要透過地方法院酌定監護權歸屬、相當於每天有8名孩子捲入監護權大戰中，據現代婦女基金酓今天公布調查指出，有6％的受訪者不同意離婚後讓另一方看孩子、近7成5的受訪者會面經驗不佳。

調查發現，有17％的受訪者表示如果對方不給扶養費，傾向不同意讓對方見孩子；32％受訪者則會因為對方曾外遇或交往關係複雜情況，不願意讓對方探視孩子；對方身心不佳或曾對孩子家暴，則分別有52％及69％的受訪者不讓孩子與對方見面。

調查發現，近7成5的受訪者與對方有順利的會面經驗不佳，現代婦女基金會執行長范國勇表示，平時的探視NG行為包括「父母互不聯繫或拒絕溝通，把孩子當傳聲筒」、「在會面現場爭吵，讓孩子目睹衝突」、「會面過程中拍照、錄影，想作為蒐證與訴訟之用」等。

范國勇說，尤其在寒暑假爭執更會加劇，原因包括「因會面時間是否彈性增減無共識」、「因育樂活動安排，影響會面進行」及「擔憂會面結束後，孩子的生活作息、常規受到影響需重新適應」，而使親子會面衝突加劇。

台北市家庭暴力暨性侵害防治中心副主任王儀玲表示，交付會面是一種學習，可透過第三方幫助擬定會面細節；若發生不可預期的情況，如像防疫期間、孩子突然生病，更是需要協調，或在未能信任將孩子交給對方的情況下，也可尋求專業資源的協助，如果高衝突家庭及不合作父母的孩子至青春期後就容易有偏差、犯罪行為。

該調查為今年2月至3月期間針對目前育有未成年子女、且因離婚或分居而需與對方進行親子會面的父母，共回收有效問卷477份。