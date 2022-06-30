新北市自5月19日啟動到宅照護隊，由醫檢師、醫師到宅為社區確診的獨居長輩、身障不便出門者，疑似確診個案經通報後，由團隊提供快篩、問診、投藥、服務等整合式照護服務，成立一個多月以來，已完成百案，服務超過140人。新北市長侯友宜今表示，到宅照護最主要是讓身體有狀況的長輩，可以在第一個時間有一個聯繫的管道，感謝照護隊的所有夥伴。

現年80歲獨居的趙阿嬤，因出現喉嚨不適及流鼻水，感到倦怠無法獨自出門，主動來電尋求協助，經照護隊到場進行快篩及投藥，發現阿嬤在照護期間因乏人送餐，三重社福中心立即連結愛心大平台的待用餐券，請鄰居幫忙領餐、送餐。

侯友宜表示，新北市有許多老舊公寓，獨居長輩也很多，長輩們因為行動不便，甚至有的是身心障礙，沒有辦法即時得到援助，只要打電話到到宅照護隊的專線，社會局就會立即伸出援手，從篩檢、問診、給藥、生活關懷持續不斷直到他健康為止。

侯友宜感謝同仁醫院院長張澍平、牙醫師公會理事長林順華和醫檢師公會理事長湯惠斐，以及陳立愷、劉清標和范綱信等3位醫師、醫檢師，為無法出門而疑似染疫的獨居長輩或身障者提供快篩、問診、投藥、生活關懷等四合一照護服務。

社會局長張錦麗表示，配合照護關懷中心將從7月1日起移回市府9樓，後續如有相關服務需求可撥關懷中心服務專線（02）8259-1520。